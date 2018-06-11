Источник: Устал опровергать все эти фейки

Высокопоставленный источник SakhaLife в системе власти отмахнулся от нашего очередного вопроса об Александре ТЕРЕНТЬЕВЕ, вице-президенте АЛРОСА как вероятном кандидате на пост премьер-министра Якутии.

— Это уже третий кандидат на пост председателя правительства за сегодняшний день, о котором вы сегодня спрашиваете. Такими темпами, будем перебирать всех, с кем Айсен Сергеевич встретился? Одно скажу – Майя ДАНИЛОВА, о которой я вам лично сообщил, займет свой пост, в отличие от всех тех, о ком вы без конца спрашиваете.

Жизнь покажет, но исходя от ответа ВИП-персоны, и вице-президенту АЛРОСА не бывать премьер-министром Якутии. Сегодня он уже опроверг информацию о том, что сенатор Вячеслав ШТЫРОВ и зампостпреда ДФО Владимир СОЛОДОВ могут возглавить правительство республики, о чем были вбросы в информационное пространство.