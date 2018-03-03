Источник: гендиректор угольной компании «Колмар» назначен заместителем губернатора

Бывший вице-губернатор Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина КУТЫЛКИНА уволилась после того, как ее подчиненный стал фигурантом уголовного дела

Генеральный директор угольной компании «Колмар» Сергей ЦИВИЛЕВ назначен заместителем губернатора Кемеровской области, сообщает ТАСС в пятницу со ссылкой на источник в органах власти региона.

«Сергей Цивилев назначен заместителем губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации Кемеровской области ТАСС сообщили, что на данный момент не располагают информацией о кадровых изменениях.

До этого назначения у губернатора Амана ТУЛЕЕВА, возглавляющего регион более 20 лет, было 13 заместителей. Бывший вице-губернатор по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина КУТЫЛКИНА уволилась 31 марта 2017 года, это произошло после того, как ее подчиненный — экс-начальник департамента транспорта и связи — стал фигурантом уголовного дела. Назначений на должность данного замгубернатора до настоящего момента не было.

Цивилев владеет 70% группы «Колмар» — угледобывающей и перерабатывающей компании, зарегистрированной в Якутии. Согласно информации на сайте компании, он является также генеральным директором «Колмара».