Исполнительная власть отчиталась перед населением Алданского района за 2016 год

Глава Алданского района Северин Николаевич ПОЗДНЯКОВ отчитался по итогам 2016 года перед населением. В отчетных слушаниях приняли участие заместители, главы поселений, руководители отделов администраций, специалисты департамента образования, управления культуры, главврач районной больницы, Алданское управление социальной защиты, управляющие компании, руководители Теплоэнергосервиса.

Серьезные изменения во внешнеполитических и внешнеэкономических отношениях Российской Федерации, сформировавшие новые реалии социально-экономической обстановки в стране, отразились на всех уровнях управления. Но, даже в условиях бюджетных ограничений, Алданскому району удалось обеспечить выполнение всех социальных обязательств на муниципальном уровне, создать предпосылки для экономической активности крупных предприятий, сохранить трудовые коллективы. В сложных финансовых условиях удалось добиться полного обеспечения средствами первоочередных расходов — это оплата труда, публичные обязательства, обслуживание долга.

По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Алданский район на протяжении трех лет подряд находится в числе лучших по социально-экономическому развитию среди промышленной группы. В конце 2016 года за отчетный период район уверенно вышел на 2 место. Относительно стабильная динамика макроэкономических показателей позволяет рассчитывать на то, что взятая высота будет удержана.

За 2016 год, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оборот организаций по видам экономической деятельности превысил прошлогодний уровень на 41,3% и составил 44,1 млрд рублей. Рост обеспечили предприятия золотодобывающей промышленности, перевыполнив плановые годовые показателина 7,9%. Достигнутый уровень золотодобычи — 9970 кг рекордный для Алданского района за всю новейшую историю.

Оборот розничной торговли вырос на 9,1%, объем платных услуг превысил прошлогодний показатель на 10,7%. Наблюдается рост объемов грузовых перевозок и грузооборота на железнодорожном транспорте на 37,1 и 26,7% соответственно. Положительная динамика пассажирооборота одновременно на железнодорожном и автомобильном транспорте — 20,2% и 0,2% соответственно. Объемы жилищного строительства за год возросли в 2,02 раза и составили 17,6 тыс. кв.м. жилья при плановых показателях в 15 тыс. кв.м.

Объемы работ по отрасли «Строительство» увеличились почти в два раза и достигли 9,7 млрд рублей. Это стало возможным благодаря продолжению реконструкции федеральной автомобильной дороги «Лена» и строительству газопровода «Сила Сибири».

В целях поддержки предпринимательства в районе создана инфраструктура, включающая в себя районный Фонд поддержки предпринимательства, Бизнес-инкубатор, Центр поддержки предпринимательства. Десять начинающих предпринимателей получили финансовую поддержку в виде грантов на сумму 2,7 млн рублей в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства

За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в 2016 году наградами республиканского значения отмечены:

РОДИН Виктор Владимирович (генеральный директор ООО Фирмы «Дэмис») — знаком «Отличник Министерства экономики РС (Я)»;

АМИРШОЕВ Камолиддин Кумридинович (индивидуальный предприниматель) — Премией Главы РС(Я);

СУХОВЕРХОВ Василий Фёдорович (индивидуальный предприниматель) — нагрудным знаком «За вклад в развитие малого предпринимательства»;

КОРНЕВА Ольга Яковлевна — грамотой Министерства предпринимательства и развития туризма РС(Я).

Во время отчетных выступлений в адрес исполнительной власти, руководителей района и поселений звучали слова благодарности за проделанную работу по переселению граждан из аварийного жилфонда.

С 2015 года расселено 109 семей, в срок до 1 сентября 2017 года планируется переселение еще 237 семей. Семьдесят две семьи переселены в дома с повышенной сейсмоустойчивостью. Они построены в городе Томмоте и поселке Нижний Куранах за счет средств районного и республиканского бюджетов.

Межведомственные комиссии обследовали многоквартирные дома на территории Алданского района. На основании заключений МВК, 540 домов площадью более 182 тыс. кв. м. признаны аварийными. В том числе МО «Город Алдан» — 236 домов, МО «Город Томмот» — 249 домов, МО «Поселок Ленинский» — 21 дом, МО «Поселок Нижний Куранах» — 34 дома. Основная доля признанного аварийным жилья находится в микрорайонах Солнечный и Синегорье. Эти дома возводились в качестве временного жилья для строителей АЯМа. Работа в этом направлении продолжается.

В рамках реализации подпрограммы «Строительство жилья социального использования» исключительно на средства районного бюджета в Алдане построен и сдан в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом. Это помогло привлечь в город шестерых врачей узких специальностей.

Помимо жилищного строительства в районе ведется работа по участию в «Стимулировании программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада в микрорайоне Солнечный и хоккейного корта в п. Н.Куранах. Глава района пригласил глав поселений, руководителей культурно–массовых и спортивных учреждений на открытие культурно-спортивного комплекса в с. Хатыстыр. Открытие запланировано на середину февраля.

В 2017 году вводятся в эксплуатацию сразу нескольких объектов: культурно-спортивный комплекс в п. Ленинский, строительство которого осуществляется за счет средств районного и республиканского бюджетов; новое здание детского сада «Сардана» на 98 мест, строящееся на условиях государственно-частного партнерства в МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег»; средняя школа на 275 мест в микрорайоне Солнечный.

В рамках Года благоустройства на территориях населенных пунктов Алданского района реализованы мероприятия на общую сумму 92,7 млн. рублей. Из бюджета района было предусмотрено дополнительное финансирование в размере 15 млн. рублей. Выделенные средства направлены на асфальтирование улично-дорожной сети, ремонт тротуаров, монтаж новых и ремонт существующих линий уличного освещения, монтаж детских игровых и спортивных площадок, ремонт городского сквера, монтаж автобусных павильонов, ремонт дворовых территорий и подъездов к ним.

Глава района поблагодарил население за активность, проявленную в Год благоустройства. Неравнодушие общественников позволило реализовать инициативы по благоустройству дворов, скверов, заброшенных территорий. Все добрые дела получили освещение в средствах массовой информации.

Динамичное развитие экономики района, стабильность в бюджетно-финансовой сфере создают условия для устойчивого функционирования учреждений социальной сферы.

Кропотливая работа администрации района послужила отсутствию серьезных вопросов у населения и в сфере здравоохранения. За счет предоставления жилья в район привлечено 6 квалифицированных врачей, среди которых онколог, эндокринолог, анестезиолог и другие. Работа в этом направлении продолжается с Министерством здравоохранения и администрацией районной больницы. Планируется комплектация больницы еще 6-ю врачами. В мае 2017 года ожидается приезд специалистов: терапевта–эндокринолога, терапевта-функционалиста. Таким образом, вопросы здравоохранения решаются последовательно и планомерно.

В области образования достигнуты значительные результаты: ликвидирована очередь в детские сады от 3-х до 7 лет; практически все школы района функционируют в режиме одной смены; во всех общеобразовательных школах введен федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья; в 13 общеобразовательных школах и 9-ти детских садах сделан капитальный ремонт на общую сумму 50 млн. рублей, повысилось качество итоговой аттестации.

Особое место занимает работа с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях. В 2016 году 13 учащихся из 7 общеобразовательных организаций стали участниками XX республиканской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Из них — 6 победителей и призеров. Среди учащихся школ района — лауреаты Всероссийской научно-инновационной конференции для школьников «Открой в себе ученого», Всероссийских юношеских чтений им. Вернадского, члены Малой Академии наук РС(Я), победители Всероссийской олимпиады школьников в г. Якутск, участники Российского этапа Всероссийской олимпиады школьников в г. Ульяновск.

С каждым годом растет число детей, охваченных летним отдыхом, в том числе и с выездом за пределы района. В летнюю кампанию 2016 года функционировали двадцать одна летняя площадка и один загородный стационарный лагерь «Берег дружбы». Общий охват за три сезона на площадках с дневным пребыванием составил 1 500 детей, в загородном стационарном оздоровительном лагере – 486 детей, профильных сменах – 2 398 детей.

За пределами района, в том числе на морских побережьях, отдохнуло 1 026 человек.

В культурной жизни района 2016 год прошел под эгидой российского Года кино и республиканского Года дополнительного образования. Проведено множество мероприятий. Ключевыми событиями в культурной жизни района стали 80-летие библиотеки им. Некрасова, библиотеки г. Томмота, 40–летие Н-Куранахской школы искусств, 25-летие Государственного концертного оркестра Якутии, культурное сопровождение III Спартакиады зимних видов спорта РС(Я) в г. Алдане, Юбилейный республиканский фестиваль авторской песни «Берег Дружбы» и многие другие проекты.

Курс района на развитие физической культуры и спорта дает конкретные результаты. Из районного бюджета на реализацию спортивных мероприятий выделено 7,7 млн руб. В этом году года за пределы района на соревнования различного уровня (республиканские, дальневосточные, российские) выехало 1 622 человека. Проведено более 70-ти районных мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта с охватом более 3 500 человек.

Результатом внимания к спорту со стороны руководителей района и поселений стали III Спартакиада РС(Я) по зимним видам спорта, где команда района заняла 3 место; 3 медали на международных соревнованиях VI Игры «Дети Азии»; стабильно высокие результаты на соревнованиях по боксу, самбо, дзюдо и другим единоборствам; популяризация командных видов спорта (волейбола, футбола, баскетбола, хоккея), шахмат, пауэрлифтинга, горных лыж. Набирают популярность гонки на снегоходах, мотокросс, кроссфит, флорбол.

В 2016 году в районе проведены работы по реконструкции спортивной площадки в г. Алдан (м-н Солнечный) на сумму 2,3 млн руб. Реконструкцию планируется закончить в 2017 г. Из средств поселений построены спортивные многофункциональные площадки в с. Якокут, п. Н-Куранах, п. Ленинский.

Социальная поддержка граждан в Алданском районе осуществляется путем взаимодействия муниципальных органов власти и социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций. Открытый диалог с властью и четкое планируемое взаимодействие дают ощутимые результаты. Первые победы 2016 года — выход на одно из лидирующих мест в республике по привлечению некоммерческими организациями внебюджетных средств.

Семейная, демографическая и молодежная политика в районе реализуется в рамках соответствующей целевой программы. И в этом направлении отмечаются серьезные достижения и успехи.

По итогам работы районного штаба «Абитуриент» 120 выпускников Алданского района поступили в СУЗы и 123 выпускника — в ВУЗы республики и России.

В целях патриотического воспитания молодежи создан районный центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе и Алданское отделение Всероссийского движения школьников ЮНАРМИИ.

Развитие волонтерского движения в районе стало результатом целенаправленной деятельности общественных организаций «Дари добро», «Наше будущее», «Умка», «Алданское станичное казачество, «Ориентир» и других. Алданские волонтеры получили самую высокую оценку в организации и проведении VI Международных спортивных игр «Дети Азии», I молодежного медиафорума Якутской епархии, ежегодного проекта «Дворовый вожатый», районных акций «Быт», «Подари жизнь», «Новогодняя открытка» и других.

Тридцать восемь семей в 2016 году стали участниками районной программы обеспечения жильем молодых семей. В рамках программы выделено 24,6 млн. рублей, в том числе 15,5 млн. рублей из районного бюджета.

В районе успешно реализуется Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» по обеспечению доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых специалистов и их семей.

Несмотря на положительную динамику, глава отметил невыполнение плановых заданий по производству важнейших видов продукции и услуг в текущем году. Из-за отсутствия спроса на продукцию не выполнены задания по производству лесоматериалов (52%). В связи с низкой конкурентоспособностью не развит рынок местных потребительских товаров продовольственной группы. В сфере животноводства продолжается снижение поголовья оленей, что связано с травежом волками. Сохраняется отрицательная динамика показателей естественного движения населения. (-97 человек).

Большинство вопросов, заданных на встречах с населением, касались полномочий администраций поселений, в частности проблемы водоснабжения, уличного освещения, обслуживания дорог, актуального вопроса переселение из ветхого и аварийного жилья, проблемы ЖКХ, приемка установленных теплосчетчиков в связи с новым законодательством.

Основные вопросы в МО «Город Томмот» и МО «Поселок Ленинский» были к Управляющей компании, руководит которой Виктор Анатольевич ТИМОФЕЕВ. Несмотря на эмоции отдельных граждан, он очень терпеливо и обстоятельно отвечал на каждый вопрос.

Для жителей населенных пунктов Угоян, Хатастыр, Якокит, Ыллымах проблемой стало отсутствие отделений сбербанка, почты, банкоматов. Чтобы снять зарплату и пенсию с карт, оплатить коммунальные платежи приходится ехать в ближайшие города. Были озвучены вопросы по открытию мелкого фермерского хозяйства, льгот при поступлении в ВУЗы для эвенков. Беспокойство жителей села Хатастыр вызывала невозможность ликвидации очереди в детский сад, на что администрация района поспешила заверить, что при вводе в эксплуатацию нового детского сада, будет сохранен старый, тем самым очередь ликвидируется. В ответ прозвучали аплодисменты и слова благодарности от родителей.

В поселке Большой Нимныр остро стоит вопрос отсутствия фельдшерско-акушерского пункта. Жители поселений также сетуют на большое количество безнадзорных собак.

В Алдане со стороны населения были подняты вопросы работы с молодежью и организации правопорядка.

Наполненные залы и аудитории, где проходили отчеты, заинтересованность жителей доказывает интерес к отчету главы района со стороны населения. На встречах царила деловая, но в тоже время доброжелательная обстановка. Позитивный настрой граждан Алданского района позволяет сделать выводы об удовлетворенности работой органов местной исполнительной власти. На все вопросы жители получили аргументированные ответы. Часть вопросов взята в работу администрацией района и главами поселений.

В 2017 году району предстоит серьезная работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Алданского района до 2030 года — основополагающего документа, в котором будут определены приоритеты и направления в реализации текущих планов с учетом замечаний и предложений граждан.