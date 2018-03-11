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11 марта 2018, 20:24
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Искусство Монголии на древней земле Олонхо







С 5 марта 2018 в Арт-галерее Ургел работает выставка «Параллельные миры» двух монгольских художников-живописцев НАЙМАНЧУЛУУН ТУНДЭВНЯМ и ОРГИЛ ЗОЛБООТӨГӨЛДӨР.

Организаторы выставки — общества Aar Sakha и Монголо-Саха сотрудничества (председатель АМАРЖАРГАЛ БАЛЖИННЯМ), Управление культуры и духовного развития г. Якутска (руководитель Антонида КОРЯКИНА). Четвертый год подряд организуют весенние выставки в Якутске, приурочивая их к женскому празднику. Практическую работу с художниками Монголии по организации выставки в Якутске проводят лидеры общества Aar Sakha София БУЛЧУКЕЙ, Саргылана БАРАХОВА и Наталья КРИВОГОРНИЦЫНА.

Ставшие традиционными за четыре года весенние выставки известных на родине художников, членов Союза худолжников Монголии, чьи работы получили признание в Европе и Америке, позволили якутскому зрителю познакомиться в общих чертах с разными видами и направлениями современного монгольского искусства, имеющего вековые традиции. — с живописью, графикой и декоративно-прикладным искусством.


Они свидетельствуют о существовании двух основных направлений: реалистическое искусство монгольского типа, берущее начало от выдающегося художника начала XX в. МАРЗАН ШАРАВА, а также усвоившее принципы русской и западной реалистической школы.

Другое направление носит более условный характер и состоит из сложного синтеза буддийской иконографии, классики живописи монгол-зураг и этномодерна, имеющего европейские корни. При этом оба направления сохраняют черты традиционной живописи монгол-зураг с ее плоскостной манерой письма, с условной перспективой, когда дальние предметы изображаются выше, не уходя в глубину картины, с ее многозначной символикой.

В современном искусстве Монголии явно прослеживается тенденция мужского и женского искусства Инь и Ян как борьба и гармония противоположностей.
Символично, что первая выставка, открывшаяся 7 марта 2015 г. давшая начало дружественной акции, называлась «Две женщины – один мир». Впервые тогда состоялась встреча на якутской земле двух женщин: саха — дизайнера Саргыланы БАРАХОВОЙ — ЫМЫЫ, показавшей семантическую сущность якутского орнамента, и монгольской художницы, живописца и графика ШАТАРСАЙХАН БИЗИЯ.


Живопись Шатарсайхан проникнута женским лирическим настроением и философскими раздумьями зрелого мастера. Поэтические образы женщин, выплывающих из голубого или зеленого марева тумана в картинах «Сестры», «Голубая мозаика», «Медитация» сродни камерной музыке. Как график, Шатарсайхан работает в технике ксилографии, имеющей более древнюю историю, чем европейская ксилография (гравюра на дереве). Начало ее относится XIII веку, к эпохе Юаньской империи. Тематика произведений Шатарсайхан отличается большим разнообразием. Художница обращается как к историческим сюжетам, так и современным бытовым сценам.


На выставке «Хозяева степи», экспонированной в марте прошлого года в залах Национального художественного музея, мы встретились с семейной парой — НЯМХУУГИЙН ЛХАГВАСУРЭН и его супруги ПУРЭВИЙН ОЮУНБАЯР, чьи произведения демонстрирует Инь и Ян монгольской живописи.

Эмоциональные, динамичные картины Лхвагсурена передают боевой дух степных кочевников – воинов и охотников. Неудержимый бег полудиких коней, всадники, стреляющие из луков в невообразимых ракурсах.


Так и слышится боевой клич воинов-всадников и свист стрел. Художник подчеркивает мужество, боевой дух богатырей-чингисидов.

Перед полотнами Оюунбаяр погружаемся в иной мир женских фантазий. Объединяет их графичность живописи, тонкий изящный рисунок, блеклая «степная» гамма колорита.
Выставка «Параллельные миры», встречающая зрителей в эти дни, вновь подтверждает сосуществование реалистического и условно абстрактного искусства, гармонию Инь и Ян монгольской живописи. Пейзажи и портреты ТУНДЭВНЯМ НАЙМАНЧУЛУУР, выполненные в технике акварели, отличаются высоким профессионализмом академической школы русского и европейского искусства. Но их основу снова составляет классическая живопись монгол-зураг. Это видно по характеру симметричности композиции и тонкой, точной манере рисунка, в цветовой колористике. Портреты загорелых степных охотников и аратов передают внутренний мир и характер личности. Заснеженные пейзажи, тихие уголки природы, в которых преобладает белый цвет – традиционный белый цвет монгольской живописи, символизирующий чистоту и внутреннее спокойствие.


Женские образы, созданные Оргил Золбоотегелдер, похожи на удивительные фантазии во сне и наяву. Это не страшные сны, которыми пугают сюрреалисты, а прекрасные сказки, которых невозможно пересказывать, чтобы не потерять ощущение волшебства. Оргил строит картины на символичесом языке. Символика ее многозначна, имеет азиатское и европейское толкование. Цветы, колокольчики, птицы, рыбы, дракон, часы… Красавица держит в одной руке будильник с ключом, в другой – красное яблоко, как бы напоминающее первый грех, совершенный первыми людьми в христианской культуре. Увлечение европейской классикой нельзя не заметить — сказались три года учебы в Польше в композиции некоторых картин. Почитание женского начала было всегда в традициях монгольской живописи, берущей начало от буддийской Тары – Матери всего сущего. В ней исконно сочетались гармония внешней и нравственной красоты. Цвет, линии, штрихи погружают нас вслед за художницей в мир духовного созерцания, внутреннего озарения. Символика белого и золотого, синего и красного цвета, структурно геометрическое расположение пространства отсылают нас к традиционной монгольской буддийской живописи. Наличие трех глаз символизирует мудрое женское всеведение и сострадание.



С декоративно-прикладным искусством Монголии якутский зритель познакомился на выставке «Белое золото Монголии», состоявшейся в марте 2016 года. Художница-мастерица БАЯНДУРЭН БАЯНГДУР и ее сын АРИУНБААТАР продемонстрировали богатые возможности войлока.




Они слоздают из войлока разнообразные бытовые изделия, модные платья без швов, создают картины, полные восточного символизма с тонкой цветовой гаммой. Из окрашенных в красный, коричневый, серый и зеленый цвет кусочков войлока они выводят орнаментальные композиции в технике аппликации. Этому древнему искусству монголов художники придали современное звучание.

Выставки монгольских художников приоткрывают для якутского зрителя завесу над тайной восточного искусства, истоки которого уходят корнями в далекую культуру тибетского, индийского буддизма и тенгрианства, переработанного в современной культуре Монголии. Будем ждать новых встреч, а якутский национальный праздник ысыах покажет летом на земле Монголии элементы исконной культуры народа саха.


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Источник: Зинаида ИВАНОВА-УНАРОВА, искусствовед. член Союза художников России, заслуженный деятель искусств России, профессор Арктического института культуры и искусств.
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