Ирония судьбы по-якутски

Добрая традиция встречаться в новогодние праздники с друзьями в бане иногда подкидывает свои сюрпризы и не всегда приятные.

В одно из таких посещений банного комплекса житель г. Якутска лишился денежных средств. Общий ущерб, включая банковские карты, российскую и иностранную валюту составил свыше 25000 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевший не закрыл на ключ кабинку в общей раздевалке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Уважаемые граждане, в эти праздничные дни вы чаще, чем в остальные посещаете общественные места и места досуга. При нахождении в местах массового скопления людей, полиция рекомендует не терять бдительности. Не стоит брать с собой излишне крупные суммы денег. Старайтесь рассчитать заранее свои траты. Не стоит демонстрировать при посторонних свои деньги и ценности. Не злоупотребляйте алкоголем, который, как правило, притупляет в вас осторожность.

Безопасных всем новогодних выходных!