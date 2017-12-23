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22.12.2017, 18:00
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23 декабря 2017, 14:54
1107
Ирония судьбы: авария в аварийной диспетчерской Якутска
Фотографии сделаны 23 декабря:
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Источник:
SAKHALIFE.RU
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