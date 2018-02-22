ИРОиПК запускает инновационные программы обучения

Мы убеждены, что одних технологий недостаточно.

Только альянс технологий с искусством и гуманитарными

знаниями приносит результат

и заставляет наши сердца петь…

Стив Джобс

Институт развития образования и повышения квалификации запускает инновационные программы обучения и повышения квалификации по STEAM-образованию, т.к. IT-бизнесу теперь нужны именно STEAM-специалисты. Это популярно объяснил в статье для Harvard Business Review Том Перро[1], глава кадровой службы медтех-компании Rally Health. По его словам, знаний о том, как создать высокотехнологичный продукт, больше недостаточно.

«В частности потому, что машины вскоре смогут автоматизировать все связанные с обработкой технических данных задачи. Где люди смогут сделать больше для успеха инновационного бизнеса, так это в понимании запросов и поведения других людей, для которых мы и создаем свои товары и услуги», — пишет Перро. Иными словами, роботы вот-вот начнут справляться с обязанностями лучше людей, которым нужно STEM-образование. Учителя должны быть готовы постоянно совершенствовать, обновлять свои образовательные программы, учебные дисциплины, шагая в ногу со временем.

С 8 по 10 февраля 2018 г. в Вилюйске и Верхневилюйске прошли практические курсы по «Основам 3D-моделирования и прототипированию» и «Электронике и микроэлектронике на базе платформ «Arduino». На курсах приняли участие более 40 учителей и педагогов дополнительного образования.

Особый интерес курсы вызвали у учителей изобразительного искусства и черчения, до этого никогда не занимавшихся программированием и 3D-моделированием. К примеру, учителя изобразительного искусства, обладающие талантом от Бога красиво рисовать, легко освоят новые технологии, у них поменяется лишь кисть на мышку или графический планшет. Многие учителя, которые впервые столкнулись с 3D-принтером и графическим планшетом, быстро освоили чудо техники и сотворили прекрасные произведения. Как отметила одна учительница: «Я больше боялась подходить к компьютеру из-за своего возраста, оказывается, так увлекательно и интересно…».

Обучающиеся по программе «STEAM-образование», помимо физики и математики, изучают робототехнику, дизайн, искусство, программирование, конструируя и программируя собственных роботов.

На занятиях используются специальное технологичное лабораторное и учебное оборудование, такие как 3D-принтеры, средства визуализации и прочее оборудование. Можно сказать, что философия STEAM-образования основана на старых добрых подходах обучения детей профессиям на уроках труда, разве что изменились инструменты и способы обучения.

Мы приглашаем всех желающих учителей преобразовать свой предмет, сделать его современным и трендовым, пройти уникальные практико-ориентированные курсы, получить новые знания и навыки по освоению современных программ обучения:

— 3D-моделирование и прототипирование;

— Основы программирования;

— Основы электроники и микроэлектроники (Робототехника на Arduino);

— Графический дизайн и современное преподавание ИЗО;

Справки по телефону: 8914-228-47-35 Юрий Иванович Семенов