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4 июня 2018, 21:25
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ИРОиПК провел заседание научно-методического совета

 

31 мая состоялось заседание научно-методического совета Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II, на котором обсуждалось качество курсовых мероприятий.

В первом полугодии 2018  года проведено 22 фундаментальных, 113 проблемных курсов, 9 курсов профессиональной переподготовки с охватом 4781 педагогического работника. Более 200 педагогов обучено из Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и г.Якутска.

В исследовании удовлетворенности граждан оказанием услуг, его качеством и доступностью в форме электронного опроса, размещенного на сайте ИРО и ПК по адресу: http://iroipk.ykt.ru., приняли участие в 2018 году 3600 человек. Как показывают результаты этого опроса, 82,4% слушателей удовлетворены качеством предоставляемых услуг, 72,8 %  считают современными  методы и приёмы преподавания, 68,9 % отметили, что материалы занятий могут применить на практике, 77,3 % положительно отзываются об организации учебного процесса, 81, 1  % считают, что в институте  созданы условия для  обмена опытом  работы.

Выступая с анализом своей работы,  преподаватели отметили следующее:

Сидорова Елизавета Гаврильевна, доцент кафедры образовательной политики и педагогического проектирования: «Образовательная программа курсов ПК по внедрению эффективного контракта в образовательных организациях была разработана с учетом заявок муниципальных образований, а также на основе анализа поступающих вопросов. В ходе курсов  слушателями разрабатывались проекты документов, вносились изменения и дополнения в существующие нормативные акты, что позволило по окончании курсов иметь на руках готовые документы уже для практического использования.  Все слушатели получают раздаточный материал в виде готовых пакетов документов, проектов локальных актов. Во время  лекций и практических занятий осуществляется активное взаимодействие друг с другом, особенно это прослеживалась при решении ситуативных задач по той или иной проблеме».

Охотина Клара Михайловна, зав. кафедрой  образовательной политики и педагогического проектирования отметила, что обязательными составляющими курсовых мероприятий являются диагностика, анализ, экспертиза и проектирование: «Заставить работать самих курсантов в самом начале курсовых занятий очень сложно, но к концу курсов они сами приходят к выводу, что именно  деятельное участие в работе дает эффективный результат».

Баишева Марина Ивановна, зав.каф. физико-математического образования, обозначила, что наиболее востребованными для учителей являются вопросы:  каким должен быть современный урок математики, как работать по подготовке к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, какие методики применять к отстающим ученикам, как выработать свой стиль работы, какие  образовательные технологии наиболее продуктивны и т.д.

Андросова  Любовь Николаевна, заведующая  кафедрой русского языка и литературы: «В ходе курсов мы обсуждаем рабочие  программы, технологические карты по новой дидактике современного урока, соответствующего ФГОС ОО, разбираем  модельные образцы образовательных практик по индивидуализации  образовательного процесса  (технология  индивидуальной проектной деятельности, индивидуальные образовательные траектории, маршруты, программы учащихся, модель гуманитарной экспертизы, тьюторское  сопровождение учащихся). В конце курсов обязательно проводим   рефлексию  и намечаем дальнейшие  планы  работы».

Яковлева Елизавета Николаевна, зав. кафедрой сопровождения аттестационных процессов: «Образовательная программа “Аттестационная оценка результатов профессиональной деятельности педагогических работников» предназначена для учителей, руководящих работников образовательных организаций, методистов, специалистов муниципальных органов управления, привлекаемых к аттестационной оценке. Практикуется входное и выходное тестирование для выявления уровня знаний нормативно-правовых актов, сопровождающих аттестацию педагогических работников.  Слушателей интересуют квалификационные требования профессиональных стандартов для различных групп должностей педагогических работников.   В практической части курсов слушатели разрабатывают методические рекомендации к оценке  показателей папки достижений аттестуемых педагогических работников».

Маркова Прасковья Валерьевна, старший преподаватель кафедры  ФМО:  «На моих курсах педагогам  нравится создавать свое электронное наглядное пособие для применения его совместно с возможностями интерактивной доски».

На заседании состоялось продуктивное обсуждение работы каждой кафедры, отмечены положительные результаты работы, внесены конструктивные предложения по  совершенствованию образовательных программ  в соответствии с индивидуальными запросами и  выявленными дефицитами педагогов.

 

 

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Источник: Пресс-центр ИРОиПК.
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