Иркутянин стал якутским министром: подробности

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 07 марта 2018 года Терещенко Максим Викторович назначен министром промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

Терещенко М.В. родился 21 мая 1981 года в г. Иркутске. В 2003 году с отличием окончил Национальный технический университет Украины (г.Киев) по специальности: «магистр менеджмента организаций», в 2004 году в том же вузе получил диплом специалиста по компьютерным системам и сетям.

В 2013-2017 гг. в Северо-Восточном федеральном университете им.М.К.Аммосова прошел обучение в аспирантуре по научной специальности: «математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

В 2004-2006 гг. – инженер-электроник Нерюнгринской ГРЭС АК «Якутскэнерго».

В 2006-2007 гг. – руководитель группы по учету электроэнергии ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

В 2007-2018 гг. – главный специалист отдела внутреннего контроля, заместитель директора по персоналу, начальник управления по персоналу ОАО ХК «Якутуголь».

Научно-педагогическая деятельность:

Терещенко М.В. в 2004-2011 гг. по совместительству работал старшим преподавателем кафедры «Математика и информатика» Технического института (филиал) СВФУ имени М.К.Аммосова.

В 2015 году стал победителем конкурса научных проектов и получил Грант Главы Республики Саха (Якутия) для молодых ученых на выполнение темы: «Математическое моделирование сейсмических событий по геофизическим предвестникам». По итогам обучения в аспирантуре подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность:

В 2012-2014 гг. – председатель комиссии по социальным вопросам совета депутатов МО «город Нерюнгри», в 2014-2017гг. – заместитель председателя совета депутатов МО «город Нерюнгри», председатель комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. Руководитель лиги флорбола, заместитель руководителя лиги хоккея г. Нерюнгри.

Терещенко М.В. член команды, которая заняла второе место в республиканской деловой игре «МИНИСТР» в 2011 году.

В 2018 году стал финалистом Всероссийского конкурса управленцев «ЛИДЕРЫ РОССИИ» и получил образовательный грант.

Терещенко М.В. в течение 14 лет проработал в промышленных предприятиях Южной Якутии, в том числе 10 лет в холдинговой компании «Якутуголь» — в одной из крупнейших угледобывающих компаний России.

Свободно владеет английским языком.