Иркутянин попытался перевезти гашиш в Якутию в желудке

На пассажира внутренних авиалиний среагировала служебная собака.

45-летнего мужчину задержали при предполетном досмотре рейса «Иркутск – Талакан». Так как запрещенных предметов при нем не нашли, полицейские решили направить его на рентген. В желудке пассажира специалисты обнаружили инородное тело, внутри которого находился гашиш.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Известно, что ранее он неоднократно был судим за тяжкие преступления.