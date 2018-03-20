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20 марта 2018, 12:50
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Ирине Павлуцкой после эфира у Малахова начали поступать предложения от модельных агентств

Якутянки, которые прославились своей уникальной внешностью, стали героями передачи Андрея Малахова о необычных моделях. Фотограф Вадим Руфов рассказал ЯСИА, что Ирине Павлуцкой после эфира начали поступать предложения от модельных агентств. 

Напомним, что это будет уже второй выпуск шоу Андрея Малахова, в котором появится «девушка-леопард» Ирина Павлуцкая. В первом рассказали о нелегкой жизни девушки и выяснили, что Никита Хон, мальчик с такой же пятнистой кожей, возможно, является ее двоюродным братом.

Съемки второй передачи с участием якутян прошли 13 марта. Вместе с Ириной в Москву поехали девочки-альбиносы Нарияна и Лада, которая родилась и жила в Якутске, но потом переехала с семьей в Хабаровск. Лада тоже участвовала в фотосессиях фотографа Вадима Руфова, который открыл для широкой публики якутян с уникальной внешностью.

Отметим, что сейчас Вадим занялся серьезным продвижением Павлуцкой. «После первого эфира на «Россия-1″, который был посвящен Ирине, нам сразу сообщили, что собираются снять с ней второй выпуск. Говорят, передача с Ирой стала самой рейтинговой за шесть месяцев. Вот и решили снова пригласить ее. В этот раз темой выпуска стали  модели с необычной внешностью. В программе, кроме Ирины, Нарияны и Лады, снялись  известные модели России и Италии».

Напомним, что Вадим Руфов ранее говорил в интервью для ЯСИА, что намерен раскручивать Ирину Павлуцкую как модель. Он признался, что предложения уже поступали: «Ирина в Москве встретилась с популярным визажистом Гоар Аветисян. Предложения, конечно, были, но на всех человека не хватит. Пришлось отказываться, чтобы все не делать оптом, не перегружаться. Пока мы никуда не спешим. Сами съемки прошли очень хорошо. Я остался доволен. Этот выпуск получился более позитивным», — отметил фотограф.

Как поделилась с ЯСИА Ирина Павлуцкая, в данный момент она рассматривает предложение от якутского модельного агентства. «Мне сказали, что они планируют благотворительный проект. Идея мне понравилась. Пока я раздумываю. Все решения буду принимать совместно с Вадимом Руфовым», — отметила девушка.

Новая передача должна была выйти в эфир в понедельник, но из-за выборной суматохи, перенесена на неопределенное время.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/irine-pavlutskoj-posle-efira-u-malahova-nachali-postupat-predlozheniya-ot-modelnyh-agentstv/
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