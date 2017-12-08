Ирина Якушева о «Народном бюджете»: Максимальная открытость и польза для города – это наша главная цель

В начале ноября завершился прием заявок на участие в ежегодном грантовом конкурсе «Народный бюджет», инициированном в 2014 году главой города Якутска Айсеном Николаевым. Сейчас проходит конкурсный отбор проектов. О процедуре отбора и в целом о народном конкурсе рассказала Ирина Якушева, советник главы города Якутска.

— Ирина Семеновна, как проходит отбор проектов?

— С каждым годом желающих принять участие в «Народном бюджете» становится все больше. Поступают сотни заявок, которые сначала проходят оценку экспертных групп. Мы встречаемся с заявителями, выслушиваем каждого, смотрим, соответствует ли проект требованиям, указанным в положении, принесет ли пользу нашему городу, затем составляем рейтинги. Минимальный для прохождения отбора балл – 30, максимальный – 115. После этого начинается второй этап – набравшие наивысшее количество баллов проекты идут на рассмотрение конкурсной комиссии, которая выносит окончательный вердикт. Как правило, из всех заявленных в среднем отбирается чуть больше 40. В итоге 30 миллионов рублей, выделенные на «Народный бюджет» из городского бюджета, распределяются между победителями конкурса.

— Кто может принять участие в проекте и каковы критерии отбора?

— Заявки принимаются от горожан, от инициативных групп, общественных организаций по четырем направлениям: строительство, реконструкция, ремонт общественных объектов; благоустройство территорий городского округа и мест массового отдыха; проведение благотворительных, социальных, волонтерских акций; проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий.

Не допускается выделение субсидий на объекты частной коммерческой деятельности, ремонт, строительство благоустройство объектов культового и религиозного назначения. В критерии отбора, за что выставляются баллы, входит социальная эффективность проекта, количество благополучателей, использование инновационных материалов, технологий. Обязательным является финансовое или трудовое участие самих инициаторов. Собственный вклад должен составлять минимум 20% об бюджета проекта. Все это четко указано в положении.

В первые годы действия «Народного бюджета» возникали проблемы, связанные с дальнейшей жизнью проекта. К примеру, построили детскую площадку, не передали на баланс округу или управляющей компании, вследствие чего она приходит в негодность. Поэтому сейчас серьезное внимание при оценке проектов уделяется тому, как дальше будет содержаться новый объект.

— Кто входит в состав экспертных рабочих групп и конкурсной комиссии?

— Состав экспертных рабочих групп и конкурсной комиссии утвержден распоряжением Окружной администрации города Якутска от 7 ноября 2017 года № 1855р. Туда входят не только сотрудники Окружной администрации, но и депутаты, представители Общественной палаты города, общественных организаций, средств массовой информации. Все это делается для того, чтобы добиться максимальной открытости отбора. К примеру, в прошлом году заседание конкурсной комиссии мог посмотреть любой горожанин. Онлайн-трансляция велась на официальном сайте Окружной администрации Якутск.рф и городском портале One click Yakutsk. В этом году тоже планируем применить эту практику. Кроме того, на городском портале One click Yakutsk выложены все проекты. Каждый может проголосовать за понравившийся и оставить отзыв.

— Что делать тем, кто не прошел конкурсный отбор?

— Как я уже сказала, из сотни проектов строгий конкурсный отбор проходит только свыше сорока. Остальные же могут доработать проект и попробовать снова в следующем году. Иногда мы предлагаем иные пути реализации народных инициатив, когда осуществление проекта требует не финансовой, а организационной и информационной поддержки. Таким образом было реализовано мероприятие под названием «Бегущая Лена». В организации женского забега помогло Управление Губинского округа. В этом году заявку на «Народный бюджет» подал коллектив одной из школ. Они хотят записать аудиорассказы школьников о ветеранах Великой Отечественной войны, чтобы их можно было слушать в общественном транспорте. Мы предложили помощь в осуществлении записи, поддержку готов оказать и один из автобусных маршрутов.

— Как ведется контроль за реализацией проектов?

— В «Народном бюджете» предусмотрена серьезная система отчетности. Контроль ведется нашими финансовыми органами, вплоть до Контрольно-счетной палаты города. Ими проверяются не только средства, выделенные из городского бюджета, но и деньги, вложенные самими инициаторами. А за реализацией проектов следят управления округов и администрации пригородов, выступающие заказчиками. Управы не только контролируют, но и поддерживают, оказывают помощь своим инициативным жителям, это их обязанность. Конечно, лучше, когда в конкурсе принимают участие представители всего городского округа. Однако такого ограничения, что со всех округов и пригородов допускается участие одинакового количества проектов, нет. Учитываются лишь критерии, заявленные в положении конкурса.

— Были ли случаи, когда проекты по тем или иным причинам не реализовывались?

— Да, единичные случаи, к сожалению, были в первые годы. Выход из ситуации только один – возврат субсидий. По положению такие вопросы могут решаться в судебном порядке. Чтобы исключить такое, ужесточаются требования к проектам, к финансовой отчетности. Да и растущая конкуренция сама по себе становится гарантией успеха проектов.

— Сколько всего осуществлено проектов, и какие из них можно назвать самыми успешными?

— С 2014 года по «Народному бюджету» в Якутске реализован 171 общественно значимый проект. Большой популярностью пользуются детские и спортивные площадки, их построено более 40 в округах и пригородах. Успешными можно назвать проекты по благоустройству, такие, например, как летний водопровод в Пригородном. Мне самой очень нравятся проекты по благоустройству школьных дворов. Бывают мнения, что это нужно делать в рамках муниципальных программ, а не «Народного бюджета». Но дело в том, что в нашем городе не хватает общественных пространств. Зачастую школьные дворы являются единственным общественным центром в микрорайоне. Двор школы №19 на Птицефабрике стал замечательным местом для занятий спортом, для досуга детей, да и всех жителей микрорайона. Благоустроена территория Хатасской школы, прекрасные спортивные площадки появились в 20-й школе, Мархинской СОШ №1. Самое главное, что все это сделано по инициативе и при самом активном участии жителей города, на пользу всех горожан.

— Есть ли такие проекты в других городах России?

— Когда «Народный бюджет» только зарождался, мы внимательно смотрели опыт инициативного бюджетирования, которое продвигалось Открытым правительством. Такая практика применялась на уровне регион- муниципалитет, то есть в региональном бюджете закладывали средства, которые на конкурсной основе распределялись между муниципальными образованиями. В нашей республике такой механизм уже многие годы действует, это движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». «Народный бюджет» перевел этот опыт на уровень муниципалитет-граждане, когда из муниципального бюджета софинансируются инициативы горожан. Можно сказать, что в этом направлении Якутск является первопроходцем. Проект в 2016 году получил высокую оценку экспертов II Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию в Москве и был охарактеризован как «самостоятельный и успешный проект реализации инициативного бюджетирования на уровне городских округов». Наша практика вызывает большой интерес в муниципалитетах республики и России, мы всегда с готовностью делимся с коллегами своим опытом. То, что уже пятый год жители Якутска активно участвуют в «Народном бюджете», говорит о его пользе для нашего города.