Ирина Высоких ответила на вопросы телезрителей телеканала «Россия»

Сегодня утром, 1 декабря, к нам в Якутск прилетел Всероссийский Дед Мороз. Он планирует порадовать детишек в лечебных учреждениях, встретиться с якутянами на различных площадках Фестиваля «Зима начинается с Якутии». В 16 часов на столичной площади имени Ленина состоится Торжественная церемония зажжения Новогодней Елки, где якутский Чысхаан передаст Символ Холода Всероссийскому Деду Морозу.

Эту приятную новость в ходе прямого эфира телепрограммы «Прямой разговор» телеканала «Россия» сообщила якутянам министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких.

Руководитель ведомства познакомила телезрителей с основными направлениями развития малого и среднего бизнеса региона, состоянием дел в туристической отрасли, рассказала, как предпринимали Якутии примут участие в Днях Дальнего Востока в Москве.

«Для оказания государственной помощи предпринимательства в республике созданы достаточно эффективные институты поддержки малого и среднего бизнеса, но некоторые механизмы необходимо актуализировать и привести в соответствие с новыми задачами и современными реалиями», — отметила Ирина Высоких.

Отвечая на вопросы телевизионной аудитории, Ирина Высоких обратила внимание предпринимателей на возможности Региональной лизинговой компании республики.

«Компания учреждена в этом году, акционерами общества являются АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и Республика Саха (Якутия). Лизинговая компания реализует лизинговые сделки для субъектов малого и среднего предпринимательства по льготным процентным ставкам. В лизинг оформляется производственное оборудование. Процентные ставки составляют 6% годовых – для российского оборудования, 8% годовых – для иностранного оборудования», — сообщила министр.

Традиционно большую часть телезрителей в ходе прямого эфира волнуют вопросы, связанные с государственной поддержкой начинающих предпринимателей, развитием туриндустрии, получением образования в сфере бизнеса.