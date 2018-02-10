Ирина Романова – лауреат Всероссийского журналистского конкурса

Замечательная новость пришла на днях. Обозреватель парламентской газеты «Ил Тумэн» Ирина Романова стала лауреатом Всероссийского журналисткого конкурса ОНФ.

Всего на конкурс фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» было прислано 5,5 тыс. работ из всех регионов страны. 350 лауреатов со всей страны будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ, который в прежние годы проводился весной в Санкт-Петербурге с участием первых лиц государства. Вероятно, и нынешний год не станет исключением.

Наши читатели в курсе о перипетиях борьбы за зеленые насаждения по улице Ярославского, когда дорожной компанией были вырублены тальники, затем после общественного резонанса, вызванного статьями Ирины Романовой, на их месте были высажены саженцы деревьев. В совокупности наша газета опубликовала три материала на эту тему. Вот эту трилогию и оценили организаторы конкурса в номинации «Городская среда»

Поздравляем с победой нашу коллегу! Молодец, Ирина Леонидовна!