Ирина Машкова: Сохранность лесного богатства Якутии – в наших руках!

Интервью со старшим помощником прокурора республики по правовому обеспечению советником юстиции Ириной Машковой

Как в последние годы обстоят дела с лесными пожарами в Якутии?

Леса Якутии занимают 1/6 часть лесов Российской Федерации, их общая площадь составляет 254 млн.га. Ежегодно леса Якутии подвергаются серьёзному испытанию лесными пожарами. Начало пожароопасного периода приходится на конец апреля – начало мая и длится практически до конца сентября.

За последние годы благодаря принимаемым в республике мерам природоохранных органов и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и надзорных органов, а также граждан число лесных пожаров снизилось, но все ещё остаётся очень значительным. Так, в течение пожароопасного периода 2016 года на территории республики зарегистрировано 157 лесных пожаров на общей площади 11 тыс. гектаров, в то время как в 2013 году их было 288 на 813 тыс. га. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Хангаласском (20), Мегино-Кангаласском (18) и Намском (18) районах. Ущерб от лесных пожаров составил почти 8 млн. рублей.

По какой причине возникают лесные пожары?

Основными причинами возникновения лесных пожаров в 2016 году явились неосторожное обращение с огнём – 73 случая (46,5%), сухие грозовые разряды – 70 (44,58%), тепловое самовозгорание – 2 (1,27%), поджог – 6 (3,82 %), возгорание на ЛЭП – 1 (0,64%), возгорание на торфяной местности – 5 (3,19%).

Если в предыдущие годы основной причиной возникновения лесных пожаров являлись природные явления (сухие грозовые разряды), то в 2016 году половина лесных пожаров вызвана человеческим фактором – неосторожным обращением с огнём и поджогами.

Какие обязанности возложены законом на граждан?

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

Правила пожарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, также устанавливают различные ограничения и запреты, направленные на предупреждение лесных пожаров в период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах. А именно, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

2) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

3) бросать стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), поскольку они имеют свойство отражения солнечного света и могут способствовать возгоранию;

4) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

5) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

6) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим.

В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

С 1 марта 2017 года владельцы и пользователи земельных участков, прилегающих к лесу, должны очищать их от сухой травы, опавших листьев и стеблей после уборки урожая, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 м от леса до участка. В качестве альтернативы владельцам таких участков предлагается отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным противопожарным барьером. Новые правила действуют как в отношении физических и юридических лиц, так и в отношении органов власти всех уровней.

Действующим законодательством запрещено производство каких-либо сельскохозяйственных палов.

Так, пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Во исполнение указанных положений федерального законодательства, приказом МЧС России №26 от 26.01.2016 утверждён Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, согласно пункту 2 которого использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Какие штрафные санкции применяются к гражданам за нарушения?

Невыполнение данных требований является нарушением Правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП РФ) и Правил противопожарного режима (статья 20.4 КоАП РФ) и влечёт административную ответственность.

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере до 3 тыс. рублей, на должностных лиц до 20 тыс. рублей, на юридических лиц до 200 тыс. рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц до 25 тыс. рублей, на юридических лиц до 250 тыс. рублей.

Ещё более высокие размеры административных штрафов предусмотрены за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара (без причинения тяжкого вреда здоровью): на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц до 50 тыс. рублей, на юридических лиц до 1 млн. рублей.

В 2016 году за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 20 граждан, которым назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 70 тыс. рублей.

Так, например, в апреле 2016 года по факту лесного пожара в 17,5 км. от с. Батамай Кобяйского района к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ привлечён заводчик лошадей Самсонов Е.Е., который для обеспечения кормов в виде свежей зелёной травы выжигал сухую траву на сельхозугодье, в результате огонь перекинулся на лесной массив. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Нередко причиной возникновения лесных пожаров является детская шалость. В мае 2016 года по вине малолетнего в 8 км. от п. Сангар Кобяйского района произошел лесной пожар на площади 5 га. Установлено, что малолетний, находясь с друзьями в одном из заброшенных домов по неосторожности, играя со спичками, допустил пожар с последующим распространением огня в лесной массив. В результате возникшего пожара ребёнок серьёзно пострадал – получил ожог 3-4 степени (60% тела). Законодательство предусматривает административную ответственность родителей за ненадлежащее воспитание ребёнка. Ущерб лесному фонду составил 9 936 рублей и возмещается родителями.

Имеется ли в данной сфере уголовная ответственность?

Статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. Санкцией статьи в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет.

За совершение указанных деяний, причинивших крупный ущерб, кодексом предусмотрены более строгие виды наказаний, вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Ущерб признается крупным, если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений превышает 50 тыс. рублей.

В 2015 году по фактам лесных пожаров возбуждено 3 уголовных дела, к ответственности привлечено 3 лица. В 2016 году по факту лесных пожаров в Мегино-Кангаласском, Среднеколымском, Намском, Вилюйском и Чурапчинском районах возбуждено 5 уголовных дел.

К примеру, в июне 2016 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ по факту лесного пожара в местности «Дирин» Хаптагайского наслега Мегино-Кангаласского района в отношении гр. Петрова С.П., который перед началом охоты, чтобы она была успешной, решил по обычаю «покормить духа огня» и развёл костёр, но за ним не уследил. В результате, огонь перекинулся по сухой траве в лесной массив. Ущерб составил 297 300 рублей. Приговором суда охотнику назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

В июле 2016 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ по факту лесного пожара в урочище «Медвежка» Среднеколымского района в гр. Роббек Ю.Ю., находясь на рыболовецком участке, не принимая во внимание, что температура воздуха составляла 29 градусов по Цельсию, а ветер 3 м в секунду, с целью приготовления пищи развёл костёр и не уследил за ним, в результате чего огонь перекинулся через сухую траву в лесной массив. Ущерб составил 949 680 рублей. Приговором суда рыбаку назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

В каком порядке возмещается ущерб, причинённый лесным пожаром?

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в возникновении лесных пожаров, обязаны возместить материальный ущерб, причинённый пожаром лесному фонду.

Так, с вышеназванных осуждённых П. и Р. в порядке гражданского судопроизводства взысканы суммы причинённых пожарами материального ущерба в размере 297 300 и 949 680 рублей соответственно.

Пожелания читателям.

Сохранение леса, как природного богатства нашей республики, в настоящее время является одной из основных задач органов государственной власти, общественности и каждого конкретного жителя республики. Ежегодно от лесных пожаров гибнут гектары леса, что влечёт серьёзные экологические и экономические последствия.

В преддверии сезона охоты и пожароопасного периода данная тема становится особенно актуальной. Во избежание лесного пожара не бросайте в лесу горящие спички и окурки, не разводите костры и не сжигайте мусор в пожароопасный период. Покидая место привала, загасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения или тления в очаге.

Зная и строго соблюдая требования пожарной безопасности в лесах, можно предотвратить и значительно сократить количество лесных пожаров.

Помните, предотвращать лесные пожары намного легче и дешевле, чем тушить их и возмещать причинённый пожаром материальный ущерб!