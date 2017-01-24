Ирина Любимова: Наша цель — многофункциональный образовательный центр

В старейшем учебном заведении нашей республики не так давно сменился руководитель: Якутским педагогическим колледжем, готовящим педагогов для всей республики, управляет ныне Ирина ЛЮБИМОВА — человек достаточно опытный и, вместе с тем, современный. Трудовую деятельность начала в качестве учителя в Оймяконском районе, а также работала в Жиганском, Чурапчинском районах. До назначения на должность директора Якутского педагогического колледжа проработала заместителем начальника управления образования городского округа «Город Якутск».

-Вот уже второй новый год вы встретили в качестве директора учебного заведения с богатой историей, сыгравшего большую роль в становлении системы образования Якутии. За эти полтора года, что вы проработали в новой должности, можно сделать уже кое-какие выводы.

-Время пролетело стремительно. В любом деле есть адаптационный период. Мой период адаптации к новому месту прошел в активном действии. Знакомство с коллективом, с работой получилось, можно сказать, уже в поле или, как бы выразились актеры, на сцене. К уже существующим традициям, правилам были внесены определенные новшества. История нашего колледжа уникальна. К сожалению, молодое поколение плохо знает историю колледжа. И роль ее значительна не только для системы образования, но судьбы всей Якутии. Ведь образование – ключевой момент, как в жизни отдельного человека, так и всего общества. С первых лет работы учебное заведение выполняло задачи государственной важности: сначала — ликвидация неграмотности населения, организация начального всеобщего образования детей, подготовка методической базы, реформирование общеобразовательной и профессиональной школы.

За 102 года работы Якутский педагогический колледж подготовил свыше 5 тысяч педагогов для всей республики. Учебное заведение с такой богатой историей, конечно, сформировало свою когорту специалистов. Высокопрофессиональный коллектив, традиции – это крепкая база, созданная предыдущим руководителем учреждения, уважаемой Клавдией Иннокентьевной КОПЫЛОВОЙ. Сегодня наша задача – дальнейшее развитие учебного заведения.

-А с чем связываете это развитие?

-В первую очередь, это конечно, дальнейшее улучшение качества подготовки специалистов. По-прежнему выпускники Якутского педагогического колледжа востребованы во всех школах, детских садах и центрах дополнительного образования по всей республике. Но время меняется, требования к специалистам тоже. И отличной возможностью быть в тонусе, не отставать от коллег из центральной части страны стал международный чемпионат «World Skills Russia». В рамках этого масштабного движения с прошлого года проводятся конкурсы по двум педагогическим направлениям – «Учитель начальных классов» и «Воспитатель детского сада». И по этим направлениям на базе нашего коллежа открыта специализированная площадка для проведения отборочного тура и подготовки полуфиналистов. Мы создали условия по всем техническим требованиям чемпионата, педагоги проходят стажировки. В прошлом году по результатам республиканского отбора на дальневосточный тур попали студентки нашего колледжа, там они обе заняли третьи места в своих компетенциях. В этом же учебном году планируется открытее площадок по компетенциям «Физическая культура и спорт» и «Преподавание музыки в школе». «World Skills» — проект масштабный, благодаря которому взаимодействуют со своими коллегами не только конкурсанты, но и их наставники. А в общении – развитие. Повторюсь, что опыт педагогического состава – точка опоры для новых достижений. В 2016 году было проведено много курсов и семинаров для учителей республики. Внедрение последних федеральных образовательных стандартов – общая тема для всех педагогов и методистов.

В прошлом году музыкальное отделение нашего колледжа было назначено координатором по методическому сопровождению республиканского проекта «Музыка для всех». В тесном сотрудничестве с доктором педагогических наук, заведующим кафедрой методологии и методики преподавания музыки Московского педагогического государственного университета Эдуардом АБДУЛЛИНЫМ ведем курсы повышения квалификации для учителей музыки. В прошлом году была создана Ассоциация учителей музыки Якутии.

-Появилось ли в колледже что-то принципиально новое?

-В июне прошлого года мы открыли дошкольную группу общеразвивающей направленности «Мозаика». 20 детей садовского возраста стали участниками экспериментальной площадки. Особенность ее — в специальной образовательной программе, составленной с учетом сегодняшних реалий. А они таковы, что к многоязычию населения добавляются средства коммуникации, вещающие на третьем, а то и на четвертом для ребенка языке. Опытные педагоги колледжа выстроили программу обучения и воспитания на трех языках: русском, якутском и английском. То есть, в ходе занятий педагог создает такие коммуникативные ситуации, в которых ребенок пользуется тремя языками сразу, при этом осваивая каждый из них одинаково хорошо. В июле месяце впервые в истории колледжа отработал детский оздоровительный летний лагерь «Чэчир». Лучшие педагоги и медицинские работники колледжа объединили свои усилия, чтобы устроить для детей республики полезный отдых. Всего смену лагеря посетили 75 учащихся. Этим летом планируем продолжить.

-Не мешает ли реализация проектов учебному процессу?

-Наоборот. Все наши нововведения направлены на повышение качества образования. Процесс обучения у нас строится по принципу «50% — теоретических занятий, 50% — практических». И имея свою базу практики, мы предоставляем для будущих учителей музыки, физкультуры, воспитателей возможность наиболее оперативно применять полученные знания в деле. Студенты отделения преподавания в начальных классах кроме учебы имеют возможность заработать. Это стало возможным, благодаря открывшейся этой осенью продленке. Центр для детей «Гоголь-моголь» работает на базе нашего общежития. Созданы прекрасные условия для учащихся 1-4 классов. У нас дети делают с педагогами и практикантами уроки, ходят на кружки по робототехнике, английскому языку, изобразительному искусству. Предусмотрено горячее питание, по назначению лечащего врача можно и процедуры пройти. Дети должны проводит время в общении, играя. Потому мы создали специальное пространство – игровую зону с мягким инвентарем, а фойе подходит для игр с конструкторами, чтения книг. В воспитательной работе нам тоже помогают студенты, организация детского досуга – это призвание студентов отделения педагогики дополнительного образования.

-Нововведений действительно много. Но надо предполагать, это определенные шаги к чему-то более масштабному?

-Да, у нас весьма смелые и дерзкие планы на будущее. И становятся они ближе благодаря плодотворному сотрудничеству с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). Все наши проекты активно поддерживаются нашим учредителем, потому и реализованы. А основной стратегической целью мы ставим преобразование колледжа в многофункциональное, многоуровневое высокотехнологичное образовательное учреждение. На пути достижения этой цели ставим перед собой множество тактических задач — дальнейшее развитие площадок чемпионата «World Skills», открытие имитационного центра сдачи ЕГЭ; открытие начальной школы – опорного центра реализации ФГОС начального общего образования, открытие музыкальной школы и многие другие задачи.

-Желаю вам достижения новых высот, успехов вашим студентам, педагогам!