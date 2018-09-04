Ирина Котенко: Александр Саввинов способен выстроить эффективный диалог с предпринимательским сообществом

Деятельность Александра Саввинова на посту председателя Якутской городской Думы, его взгляды и позиции, а также основные положения предвыборной программы говорят о том, что он понимает проблемы, стоящие перед предпринимательским сообществом столицы, и готов приложить максимум усилий для их решения. Такое мнение высказала доверенное лицо кандидата на должность главы города Ирина Владимировна Котенко.

Ирина Котенко — пример человека труда, который умеет добиваться поставленных целей. Она не только одна из наиболее успешных предпринимателей столицы республики, но и председатель Союза торговых работников, заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск».

По ее словам, некоторое время назад между бизнесом и местными властями начал налаживаться конструктивный диалог, который необходимо продолжать: «С приходом на пост главы города нынешнего врио руководителя Якутии удалось добиться того, что предпринимателям начали уделять больше внимания. Не секрет, что и сегодня многие проблемы остаются актуальными, например, легализация бизнеса, борьба с «теневым» сектором, самозахват земель. В их решении мы продвинулись далеко вперед, как и по другим вопросам. Надеюсь, что Александр Саввинов продолжит эту деятельность, тем более в своей предвыборной программе он отводит особое место механизмам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Ирина Котенко считает, что программу кандидата отличает комплексный подход к дальнейшему развитию города Якутска.

«Предложения, высказанные Александром Александровичем, с одной стороны — новаторские, с другой — основываются на «хорошем старом», то есть достижениях предыдущего руководства города, его подходах. Особое внимание в программе уделено пригородам и периферийном округам, жилищно-коммунальному хозяйству. Мы все должны стремиться к тому, чтобы комфортно жить было везде — как в центре города, так, например, и в Строительном округе. Радует, что дальнейшее развитие муниципалитета Александр Саввинов связывает с информационными технологиями. Это требование времени, а также возможность реально сделать более удобным процесс взаимодействия горожан с органами власти, учреждениями и организациями Якутска», — сказала она.

Ознакомиться с предвыборной программой кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Саввинова Александра Александровича можно на его личном сайте www.savvinovalexandr.ru