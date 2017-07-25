Ирина Хакамада приедет с мастер-классом в Якутск!

Легендарная Ирина ХАКАМАДА, известный политик, светская дама, бизнесмен и коуч-тренер приедет в Якутск с мастер-классом, стало известно SakhaLife.
В Якутске она даст мастер-класс на тему «Три шага к успеху. Дао жизни». Мероприятие состоится 8 декабря в Доме культуры им. Кулаковского.
Лекция в Якутске уже включена в официальное расписание Ирины Хакамады на ее сайте http://hakamada.ru/1745/1357.html
Как видно из этого графика, коуч-тренер 1 декабря выступит в Нижнем Новгороде, 8 – в Якутске, 22 – в Москве.
Страница отображает только даты открытых мастер-классов. Кроме них, есть большая работа в Москве и непубличные поездки. Расписание Ирины Хакамады формируется за полгода.
Так же она проводит мастер-классы на следующие темы: «ДРАЙВ, КАЙФ и КАРЬЕРА», «РЕСТАРТ ПЕРЕЗАГРУЗКА», «ЛИДЕРСТВО В ТУРБУЛЕНТНОЕ ВРЕМЯ», «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», «АЙКИДО ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ», «НОВЫЕ ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ», курсы «ЛИДЕРСТВО» и «ДЕБАТЫ».
Продажа билетов на мастер-класс в Якутске начнется на следующей неделе. Билеты можно будет купить как онлайн, через интернет, так и в традиционных кассах в реале.
Три шага к успеху. Путь к себе. (Дао жизни)
Как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым? Ирина Хакамада делится собственным рецептом, который привел ее к успеху, совмещающим восточную философию, западные бизнес-подходы и российскую культуру модерна и постмодерна.
— Критерии успеха. Принципы успеха и инструменты
— Качество личности в 21ом веке. Интеллект. Дух. Физика
— Методы формирования суперличности
— Навыки и умения качественной личности.
— Как повысить самооценку, убрать страхи, избавиться от перегрузок и депрессии
— Борьба с прокрастинацией
— Дао жизни: путь к себе
Ирина Хакамада уже приезжала в Якутию как политик. А теперь она впервые приедет как коуч-тренер, и все желающие смогут посетить ее мастер-класс.comments powered by HyperComments