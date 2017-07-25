Ирина Хакамада приедет с мастер-классом в Якутск!

Легендарная Ирина ХАКАМАДА, известный политик, светская дама, бизнесмен и коуч-тренер приедет в Якутск с мастер-классом, стало известно SakhaLife.

В Якутске она даст мастер-класс на тему «Три шага к успеху. Дао жизни». Мероприятие состоится 8 декабря в Доме культуры им. Кулаковского.

Лекция в Якутске уже включена в официальное расписание Ирины Хакамады на ее сайте http://hakamada.ru/1745/1357.html

Как видно из этого графика, коуч-тренер 1 декабря выступит в Нижнем Новгороде, 8 – в Якутске, 22 – в Москве.

Страница отображает только даты открытых мастер-классов. Кроме них, есть большая работа в Москве и непубличные поездки. Расписание Ирины Хакамады формируется за полгода.

Так же она проводит мастер-классы на следующие темы: «ДРАЙВ, КАЙФ и КАРЬЕРА», «РЕСТАРТ ПЕРЕЗАГРУЗКА», «ЛИДЕРСТВО В ТУРБУЛЕНТНОЕ ВРЕМЯ», «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», «АЙКИДО ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ», «НОВЫЕ ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ», курсы «ЛИДЕРСТВО» и «ДЕБАТЫ».

Продажа билетов на мастер-класс в Якутске начнется на следующей неделе. Билеты можно будет купить как онлайн, через интернет, так и в традиционных кассах в реале.

Три шага к успеху. Путь к себе. (Дао жизни)

Как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым? Ирина Хакамада делится собственным рецептом, который привел ее к успеху, совмещающим восточную философию, западные бизнес-подходы и российскую культуру модерна и постмодерна.

— Критерии успеха. Принципы успеха и инструменты

— Качество личности в 21ом веке. Интеллект. Дух. Физика

— Методы формирования суперличности

— Навыки и умения качественной личности.

— Как повысить самооценку, убрать страхи, избавиться от перегрузок и депрессии

— Борьба с прокрастинацией

— Дао жизни: путь к себе

Ирина Хакамада уже приезжала в Якутию как политик. А теперь она впервые приедет как коуч-тренер, и все желающие смогут посетить ее мастер-класс.