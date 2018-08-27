Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе

Что важнее: быть мотивированным или вдохновленным? Вдохновение — это особое состояние человека, которое характеризуется высокой производительностью, огромным подъёмом, и концентрацией сил человека. Также является типичной чертой и составным элементом творчества. Согласны? В отличие от мотивации, которая больше имеет пробуждающую функцию, и может также быстро угаснуть, вдохновение оставляет более глубокий след внутри человека. Оно обеспечивает все больше идей и полета фантазии. Наша муза Ирина ХАКАМАДА, женщина, который мы искренне восхищаемся, дала эксклюзивное интервью о своих чувствах к Якутии, новой книге, жизненных ценностях и предстоящем мастер-классе. Ирина Хакамада в конце прошлого года выступила с мастер-классом перед якутянами, и скоро вновь приедет по приглашению якутских организаторов.





— Ирина Муцуовна, расскажите, пожалуйста, какие впечатления остались у Вас о Якутии?

— Мне нравится Якутия! Она суровая и при этом очень доброжелательная, скромная, и в то же время гостеприимная. Природа жестокая и красивая.

— С кем у Вас ассоциируется Якутия — это мужчина или женщина для вас?

— Я думаю, что это мужчина.

— Почему Вы решили проводить свои мастер-классы и семинары? Что Вас к этому подтолкнуло?

— Случайность. Мне позвонили, и предложили выступить на тему успеха. За этим предложением последовали и другие приглашения. А потом мне это дело понравилось, и всё вылилось в большой проект, который длится уже 10 лет.



— Нам, якутянам, очень приятно было увидеть на обложке Вашей последней книги «Рестарт» фотографию, где на Вас наш оберег. Спасибо Вам за это! А много ли времени ушло на написание данной книги?

— Спасибо! В общей сложности два года. Писала полгода, а на сбор материала ушло полтора года.

— Кому в первую очередь Вы дали читать свою книгу кроме редакторов и директора? С кем советовались?

— Ни с кем не советовалась. Первым прочитал мой муж еще в рукописном виде. Он сказал, что книга выдающаяся и одновременно сложная, и надо её немного упростить. Я попробовала упростить.



— Ваш мастер-класс называется «Драйв, Кайф и карьера». Чего нам ждать от него? Почему Вы решили посвятить его именно женщинам?

— Это одна из лекций, посвященных только женщинам. Тему выбрали организаторы вашего города. А посвятила её именно женщинам, так как нам в любом случае тяжелее совмещать семью и работу. В интернете даже есть шутка о том, что женщина утром встала, приняла душ, почистила зубы, накрасилась, оделась, приготовила завтрак, затем ей пришлось переодеться ведь погода совсем не та. При этом поменяла ещё и сумку из-за другого наряда. Разбудила детей и мужа, накормила всех завтраком, собрала все документы, и помчалась на работу. А мужчина проснулся, поел, приготовленный завтрак и уехал на работу. Наглядные различия.

— С момента первого мастер-класса в нём произошли какие-либо изменения?

— Конечно! Первые лекции длились всего по 40 минут, да и говорили в основном только об успехе. В конце концов, все лекции обновляются по мере запросов слушателей и рынка. Я расширяю и добавляю все самое необходимое и интересное.

— Я читала, что Вы выбрали свой стиль по совету имиджмейкеров. А после большой политики не возникало желание изменить свой имидж? Например, Вас сложно представить без очков.

— Менять мне ничего не хочется. А очки мне никто не советовал, просто я сама близорукая.

— А Вы волнуетесь перед выступлениями?

— Нет, не волнуюсь.

— Что Вы цените в своей жизни больше всего?

— То, что я сделала сама. Я сама сделала себе карьеру, создавала свою жизнь, сама рисковала, сама брала ответственность, все пробовала, ловила кайф и всегда делала то, что мне действительно нравится! Несмотря на то, что я заводила семью, мужей и детей, я никогда не забывала про себя, про самореализацию, и считаю, что это главное. Сейчас могу уверенно заявить, что я именно тот человек, который добился всего сам!



Легендарная Ирина ХАКАМАДА, известный политик, светская дама, бизнесмен и коуч-тренер приедет в Якутск с мастер-классом, стало известно SakhaLife.

В Якутске она даст мастер-класс на тему «Драйв, кайф и карьера». Мероприятие состоится 16 ноября в Доме культуры им. Кулаковского.

Лекция в Якутске уже включена в официальное расписание Ирины Хакамады на ее сайте.

Билеты поступили в продажу в кассы города и реализуются онлайн.

Телефоны для справок: +7 9142 72-92-72 (whatsapp, звонки), + 7 909 928-38-81 (whatsapp, звонки)

Есть возможность приобрести билеты онлайн, через сайт www.hakamada14.ru

До 1 октября действует скидка!