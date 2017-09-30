Ирина Хакамада о самом трудном и самом лучшем периоде своей жизни

Самая известная и эффектная женщина российской политики, ныне бизнес-тренер Ирина ХАКАМАДА приедет в Якутск с мастер-классом «Три шага к успеху. Дао жизни». SakhaLife поговорил с ней.

— Ирина Муцуовна, как Вам удалось без имиджмейкеров и пиарщиков самой создать самый эффектный образ женщины в российской политике?

— Ну, я всегда иду навстречу себе. И развиваю то, что я чувствую, опираясь на то, что дано природой. Я ощущала себя в политике человеком европейских взглядов, европейской демократии. И соединила в себе азиатский стиль и Париж.

— Секрет Вашей вечной молодости и красоты?

— Спорт. Нормальное питание. И хобби.

— На ваших выездных семинарах реализуются ваши книги. А почему не привозите марку одежды ХакаМа? Каково Ваше участие в этом проекте?

— Никакого. Подарила бренд подруге. Я им теперь не занимаюсь.

— Вы занимались бизнесом, были вице-спикером Государственной Думы, были министром, позиционируете себя как писательницу. Сегодня вы бизнес-тренер. В то же время, вы познали и тяготы жизни. Какой период жизни был для Вас самым трудным? А в какой период вы получали или сейчас получаете наибольшее удовольствие?

— Да. Вы угадали. Я именно сейчас получаю наибольшее удовольствие. Потому что теперь я общаюсь с людьми, которые идут ко мне за моим опытом и знаниями.

А самый трудный период жизни был у меня в молодости. Когда на руках было двое маленьких детей. И муж-гений, который получал копейки. И две наши мамы, брошенные мужьями, без помощи, пенсионерки. И всех надо было кормить. Я писала диссертацию. Одновременно работала с утра до вечера. И приходилось стирать вручную огромное количество мужских штанов, трусов и носков. Вечерами, ночами. И всех морально поддерживать. Это было «круто». Это был самый тяжелый период жизни…

— Судя по публикациям в Сети, на своих семинарах Вы призываете уйти с нелюбимой работы и от нелюбимых мужчин…

— Во-первых, я не говорю: «Уходите от нелюбимых мужчин». Уходить советую, если становится невыносимо. И дети в такой обстановке нормальными не вырастут. Я всегда говорю, что ответственность несете вы сами. Вы сами должны почувствовать, в какой момент должны рискнуть.

— Сейчас модно составлять генетические древа, обращаться к своим корням. Вы знаете родословную своего отца, общаетесь с родственниками в Японии?

— Да. Я знаю наших родственников в Японии и поддерживаю с ними добрые отношения.

— В глубине души вы чувствуете себя восточной женщиной, российской или европейской?

— Да. Все вместе. Одновременно. В любой ситуации. Баланс.

— Вы видите для себя возможность возвращения в политику?

— Нет. На данный момент я себя в политике не вижу. Я могу быть украшением. Популяризатором. Но мне ни дадут ничего сделать.

— А эти утечки информации, что на выборах 2018 года на пост президента России в качестве оппонента действующему президенту рассматривается женщина…

— Ну и что? Это не я. Меня не рассматривают. Все меня давно знают. Знают, что я упертая.

— То есть, вы слишком самостоятельная…

— Я стремилась выжать из того, что я делаю, максимум своей самостоятельности. Когда занималась политикой, искала спонсоров и экспертов для своих политических проектов, чтобы я могла независимо формировать свою политическую линию, искала инвесторов, которые бы вкладывались в мою программу, в мои идеи. Я не занималась тем, чтобы выбить себе просто какие-то лоббистские ресурсы.

Я всегда стремилась и к финансовой самостоятельности. При этом, никогда не могла заниматься тем, что мне не нравится: быть карьеристом, обслуживать те партии, которые я ненавидела, разделять за деньги чуждые мне взгляды, читать мастер-классы по темам, которые мне не нравятся, писать книги на разные вульгарные желтые темы, лишь бы мне это предлагали высокие гонорары. От этих тем я отказывалась.

— География ваших семинаров обширна, вы много ездите по России. Однако больше общаетесь с людьми продвинутыми, амбициозными, стремящимися улучшить жизнь.

— Да. Средний класс.

— Средний класс, который вы всегда поддерживаете. И на посту министра вы тоже общались с таким контингентом. А чувствуете ли вы дыхание низковольтных: зависть, недоброжелательность?

— Да. Ее навалом. Иногда пролезает. Богатая – всех богатых ненавидим. Москвичка – всех москвичей ненавидим. Избалованная — все ей дается легко. Хрен с ним! Я – буддистка. И мне по фиг!

— В прошлый Ваш приезд в Якутию по линии СПС, Вас встречали как национальную героиню. Вероятно, Вы и сами почувствовали, что особенно популярны у нас в республике.

— Конечно, я помню вашу республику, мне очень нравится Якутия. В театре специально для меня дали спектакль с японскими мотивами. К шаману хотели отвезти, но заметелило. Я благодарна, что Якутия очень хорошо меня поддержала, голосовала, на выборах в Госдуму были хорошие показатели за СПС.

— Где еще Вас встречают особенно радушно?

— Везде, где связано с азиатской кровью. В Улан-Удэ, например. В крупных городах в Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, в Москве меня любят. В общем, у меня все хорошо. Но подсознательная тяга ко мне, в основном, у людей с азиатской кровью.

— Что для вас формула успеха?

— На первом месте, я считаю, должна быть индивидуальная оценка своего успеха в качестве собственной самореализации. Нужно делать то, что тебе нравится, и то, что нравится людям, для которых ты это делаешь. Если человек хочет сделать что-то для человечества, и делает это так, чтобы это было интересно ему и чтобы это было так профессионально, что ему за это платят, тогда – это успешный человек. Тогда человек счастлив. И если за это человек получает соответствующее вознаграждение от социума – тогда это формула успеха.

— Хлеб бизнес-тренера не самый легкий?

— И не самый белый. Я зарабатываю деньги своим голосом, своими нервами и своим интеллектом. То есть каждая копеечка достается кровью. Халявных денег в нашей семье нет – ни одного рубля. Я отношусь к фрилансерам, и мой муж тоже, а это тяжелые деньги. Относиться к деньгам нужно философски. Деньги должны быть на втором месте, на первом – желание найти самого себя, стремиться сделать то, что понравится и миру, и вам. Это главный вызов. И тогда деньги придут сами, они просто упадут вам в руки.

— Почему стоит посещать такие мастер-классы как Ваш?

— Ответ дан в моей книге «Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста».

Коуч нужен, если:

у вас все хорошо, а хочется еще лучше;

у вас дефицит энергии, а семья и друзья его не восполняют;

вы хотите оптимизировать ваши жизненные затраты и добиваться успеха легче и веселее — ваша ракета готова лететь самостоятельно, но нужен пусковой заряд.

В Якутске через кассы и онлайн продолжается реализация билетов на мастер-класс Ирины ХАКАМАДА «Три шага к успеху. Дао жизни», который состоится 8 декабря в Доме культуры им. Кулаковского. Лекция в Якутске включена в официальное расписание востребованного бизнес-тренера.

Телефоны для справок: +7 9142 72-92-72 (whatsapp, звонки), + 7 909 928-38-81 (whatsapp, звонки)

Есть возможность приобрести билеты онлайн, через сайт www.hakamada14.ru

До 1 октября действует скидка 40%. До конца акции остается один день! Успевайте!

@hakamada_ykt и facebook: https://m.facebook.com/hakama14/

СПРАВКА

Ирина Хакамада, теренер, общественный деятель, писатель. Родилась 13 апреля 1955 года в Москве. Окончила экономический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. В 1983 году получила ученое звание доцента по специальности «политическая экономия». До начала 90-х годов занималась научной и преподавательской работой, собственным бизнесом. Являлась главным экспертом и членом биржевого совета Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ). В 1992 году пришла в политику, создав Партию экономической свободы. В 1993 избрана депутатом Государственной Думы. С 2000 по 2003 год была вице-спикером Госдумы. В 2004 году баллотировалась на пост Президента России. В 1995 году журнал «Тайм» назвал Ирину Хакамаду политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира. Несколько лет по данным соцопросов она была названа женщиной года. В 2005 году номинировалась на Нобелевскую премию Мира в числе тысячи женщин планеты. Ирина Хакамада имеет ряд научных статей и публикаций в СМИ, автор нескольких книг. В настоящее время ведет собственные мастер-классы, ориентированные на достижение личного успеха и построение карьеры, выступает как общественный деятель, радиоведущая, телеведущая.

Оригинал материала: http://chel.74.ru/text/column/799335.html