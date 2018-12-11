Ирина Гаргач: АЭБ успешно помогает решать стоящие перед предпринимателями Якутии проблемы

Развитие малого и среднего бизнеса в стране в настоящее время сложно представить без финансовой поддержки со стороны банков. Алмазэргиэбанк на протяжении 25 лет эффективно содействует предпринимателям региона в решении текущих и стратегических вопросов. Такое мнение высказала первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Гаргач во время бизнес-форума, приуроченного к юбилею крупнейшего финансового учреждения региона.

«За 25 лет Алмазэргиэнбанк прошел все этапы становления и развития, последовательно завоевывая статус стабильного и надежного банка. Команда АЭБ умело внедряет передовой опыт, постоянно совершенствуется, что позволяет достойно отвечать требованиям времени. Банк занял прочные позиции в финансовой системе России и завоевал репутацию солидного и надежного партнера благодаря широкому спектру качественных услуг, предлагаемых субъектам МСП, и высокому уровню деловой культуры», — сказала Ирина Гаргач.

По ее словам, Алмазэргиэнбанк развивается не только на рынке предоставления финансовых услуг:

«Я очень горжусь, что, работая в Окружной администрации Якутска, приняла участие в реализации совместного с АЭБ проекта по внедрению дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте города. Практически нигде в России такого нет».

В рамках бизнес-форума, который 11 декабря проходит в столице региона, предприниматели из Якутска и районов республики посетят семинары и тренинги по дизайн-мышлению, безопасному интернет-банкингу, эффективному подбору персонала, цифровой трансформации бизнеса.