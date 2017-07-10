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Культура & Образование
10 июля 2017, 15:21
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Ирина Бокова поддержала три новых образовательных проекта Якутии

ЮНЕСКО уже двенадцать лет является знаковым партнером для нашей республики. Благодаря патронату ЮНЕСКО Ленские Столбы, эпос олонхо признаны шедеврами человечества, ассоциированные школы, проекты «Кочевая школа», «Учитель Арктики» позволили признать возможности образования для того, чтобы дети не теряли национально-культурной идентичности, расширяли культурные границы мира.

На встрече с представителями интеллигенции Якутии 6 июля Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила результативность образовательных проектов и необходимость расширения сотрудничества с министерством образования и науки республики.

Глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов в ответном слове предложил вниманию ЮНЕСКО перспективные образовательные проекты. Это Международная арктическая школа, Детский городок «Юные якутяне» («Дети Арктики») и Международные интеллектуальные игры, которые позволят стать открытыми для повышения качества образования по научно-техническому, этнокультурным аспектам, сформировать якутский образовательный бренд на международном уровне, привлечь лучшие кадры в работе с детьми.

7 июля в продолжение предложений Главы республики эти проекты были представлены министром образования и науки В.А. Егоровым генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой и ответственному секретарю комиссии по делам ЮНЕСКО в Российской Федерации Григорию Орджоникидзе в рамках II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо».

Проект «Международная Арктическая школа» подразумевает создание и реализацию инновационной модели образования в многоязычной среде для становления и развития конкурентоспособного гражданина, способного обучаться на протяжении всей жизни, нацеленного на служение своему народу и развитие Арктического региона.

В школе будет обеспечиваться формирование компетенций, необходимых для жизни в условиях Арктики, использование традиционных знаний для формирования гармоничной личности, осознание собственной роли для развития Арктики и вовлечения ее ресурсов в мировое сообщество.

Международная Арктическая школа будет работать по программам не только российского стандарта, но и по программам Международного бакалавриата.

Проект «Детский городок «Юные якутяне» («Дети Арктики»)  направлен на организацию новой модели дополнительного образования для сохранения и развития  национальной культуры, традиционных промыслов народов Севера в сочетании с освоением инновационных технологий науки и техники для природосбережения и улучшения качества жизни северян.

Международные интеллектуальные игры, запланированные на 2018 год, станут продолжением традиций Международных спортивных игр «Дети Азии». В результате их проведения будут созданы международные сообщества одаренных и высокомотивированных обучающихся, интересующихся наукой, появится уникальная возможность для наших детей не только создать новый круг друзей, но и стать частью больших сообществ будущих лидеров.

Таким образом, одним из важных результатов визита Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой стала договоренность о подготовке данных проектов под патронатом авторитетной международной организации по делам культуры, образования и науки. В ближайшей перспективе участниками этих проектов станут не только дети со всех уголков нашей республики, но и юные дарования со всего мира, которые получат возможность максимально раскрыть свои способности и таланты при компетентной поддержке лучших педагогов.

 

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Источник: Мария Петрова, директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»
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