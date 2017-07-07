Ирина Бокова поблагодарила народ саха за приверженность к общим ценностям и целям ЮНЕСКО

По прибытию в Якутск генеральный директор ЮНЕСКО, болгарский политический и общественный деятель, дипломат, почётный доктор МГИМО госпожа Ирина Бокова отправилась на базу отдыха «Ленские зори», где состоялась встреча с деятелями науки, образования, культуры Республики Саха (Якутия).

В мероприятии приняли участие ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, Государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов,народные депутаты Якутии, члены Правительства, почетные зарубежные гости.

В 1991 году был образован Национальный комитет Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел СССР. Сегодня Якутия стала одним из наиболее активных российских регионов, тесно сотрудничающих с ЮНЕСКО. За 26 лет реализован целый ряд проектов и программ ЮНЕСКО. Проведено более 40 международных мероприятий под эгидой ЮНЕСКО. На долгосрочной основе действуют 16 международных проектов. В целях реализации совместного соглашения по сотрудничеству с ЮНЕСКО, подписанного 24 апреля 2014 года, разрабатываются и будут реализованы в ближайшее время 16 новых проектов в области образования, науки, культуры и коммуникации.

Госпожа Ирина Бокова в своей речи отметила, что в качестве генерального директора ЮНЕСКО, она впервые посетила нашу республику. Она напомнила, как в январе 1991 года Республика Саха (Якутия) первой из регионов Российской Федерации установила сотрудничество с ЮНЕСКО. Также сообщила, что Якутия развивает сотрудничество с международной организацией на основе второго Совместного коммюнике, подписанного Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в июне 2014 года.

«Быть на земле Олонхо для меня большая честь. Ваша республика всегда присутствует в ЮНЕСКО. Присутствует своей культурой, проектами, инициативами, ассоциированными школами. Якутия уникальна во многих отношениях: территорией, климатом, богатством своих исторических и культурных традиций. В течение времени слияние человеческой культуры и природы создало яркое многообразие культурных выражений, которые отражают глубокую взаимосвязь народов и регионов. У нас долгая история партнёрства. В прошлом году мы отметили 25-летие создания республиканского комитета по делам ЮНЕСКО. Наше сотрудничество охватывает серьезные и широкие горизонты: начиная от поддержки качественного образования, информационных и коммуникационных технологий и заканчивая развитием уникального культурного наследия Республики Саха (Якутия), от популяризации гуманистического творчества Платона Ойунского до деятельности кафедры ЮНЕСКО по адаптации общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации в Северо-Восточном Федеральном университете им. М.К. Аммосова», — подчеркнула госпожа Бокова.

«В 2005 году ЮНЕСКО объявило олонхо одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества, что стало заметной вехой в нашем плодотворном сотрудничестве. Мы видим результаты нашей совместной работы в проведении первой декады Олонхо, в создании многих домов и центров Олонхо, Театра Олонхо, в появлении Научно-исследовательского института Олонхо. ЮНЕСКО двигается по этому пути совместно с Республикой Саха (Якутия). Глядя вперед, я испытываю решимость и определенное волнение, потому что настолько широки перспективы нашего сотрудничества. Это возможности создания Международного центра эпоса евразийских народов. Вы будете первыми в этом плане под эгидой ЮНЕСКО. Мы еще теснее можем сотрудничать с Министерством образования и науки республики, подключить школы республики в нашу сеть. Мы нацелены работать совместно в области высшего профессионального технического образования. Работать по вопросам адаптации к климатическим изменениям с упором на знание коренных народов. В наших интересах – защитить и сохранить для будущих поколений уникальное биологическое и геологическое разнообразие. Вопросы культуры – это вопросы общественной жизни. Это очень важный аспект улучшения устойчивости, взаимопонимания, прокладывания пути к инклюзивному будущему», — резюмировала генеральный директор ЮНЕСКО.

В завершение выступления Ирина Бокова поблагодарила руководство республики, деятелей науки, образования и культуры, общественность, народ саха за приверженность к основополагающим ценностям и целям ЮНЕСКО, за амбиции и инициативность.

Далее выступил министр охраны природы Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев. В своём докладе министр акцентировал внимание на особо охраняемые природные территории Республики Саха (Якутия) и их биоразнообразие; объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Природный парк «Ленские Столбы»; проект геологического парка «Кембрий» Республики Саха (Якутия) и на проект «Государственный природный заказник «Кыталык» («Стерх»).

По его словам, система особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) является одним из наиболее эффективных путей сохранения окружающей природной среды, биологического разнообразия. ООПТ являются стартовыми площадками многих научно-исследовательских проектов, мониторинговых исследований, программ по экологическому воспитанию и просвещению.

«Особо охраняемые природные территории Якутии являются примером успешного международного сотрудничества. В 1995 году было подписано Соглашение о кооперации в области охраны природы между Республикой Саха и Всемирным Фондом Дикой Природы (WWF), Международным союзом охраны природы (IUCN). Якутия первой поддержала кампанию Всемирного Фонда Дикой Природы «Живая Планета» и передала в дар всему человечеству уникальную систему Ытык Кэрэ Сирдэр. Акция получила широкий резонанс: свыше 40 государств по всему миру последовали примеру Якутии и объявили об участии в кампании «Живая Планета», — сообщил Сахамин Миланович.

Также министр отметил, что сегодня в Республике Саха (Якутия) создана система особо охраняемых природных территорий, которая является региональной частью сети ООПТ Российской Федерации. Общая площадь ООПТ республики составляет 1 млн. 145 тысяч кв. км или 37,1% всей ее территории.

«В настоящее время Якутия участвует в международных природоохранных проектах WWF «Медвежий патруль» по мониторингу белого медведя, по сохранению восточно-сибирской популяции белого журавля совместно с фондом «Стерх» и Международным фондом охраны журавлей, а также реакклиматизации лесных бизонов в Якутии, привезенных из Канады в 2006 году. Значительное внимание уделяется включению региональной системы охраняемых природных территорий в существующие международные системы. 15 водно-болотных угодий республики включены в «теневой Список» водно-болотных угодий России, претендующих на международный статус. Актуализированная документация направлена в Минприроды России для представления в Секретариат Рамсарской конвенции. Ресурсный резерват «Кыталык» в Арктической зоне получил новый статус государственного заказника и входит в международную сеть охраняемых мест обитания журавлей Северо-Востока Азии. Безусловное достижение республики в этом плане, — это включение природного парка «Ленские Столбы» в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО», — отметил Сахамин Афанасьев.

По данным докладчика, Природный парк «Ленские Столбы» был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО решением 36-й сессии Комитета Всемирного наследия в 2012 году. Тогда же, в соответствии с пунктом 7 Решения данного комитета, был утвержден порядок отчета в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для выполнения Конвенции были разработаны и приняты все необходимые нормативно-правовые акты Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

ГБУ РС (Я) Природный парк «Ленские Столбы» осуществляет деятельность согласно Менеджмент-плана на 2014-2019 гг., разработанному в соответствии с Планом мероприятий Межведомственной комиссии «По охране, сохранению и популяризации Природного парка «Ленские столбы», внесенного в Список всемирного наследия». Данный Менеджмент-план соответствует требованиям Решения 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перспективные направления развития парка на пятилетний период (2017-2021 г.г.) определены в форме целевых программ, которые включают основные и управленческие задачи, конкретные мероприятия, их последовательность, сроки и исполнителей, а также необходимое для реализации мероприятий финансирование.

Министр убежден, что реализация программных мероприятий Плана управления позволит обеспечить сохранение общемировой ценности и целостности территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Природный парк «Ленские Столбы»; создать адекватную решаемым задачам материально-техническую и финансовую базу для функционирования Природного парка «Ленские Столбы» в соответствии с руководством Конвенции об охране Всемирного наследия ЮНЕСКО; организовать эффективную охрану территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Природный парк «Ленские Столбы» для сохранения в естественном состоянии ключевых экосистем, биологического и ландшафтного разнообразия, а также историко-культурного наследия; обеспечить на научно-методической основе мониторинг состояния территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Природный парк «Ленские Столбы» для получения своевременной информации об угрозах и антропогенном воздействии на эти участки; создать условия для развития экологического и познавательного туризма и отдыха населения в ООПТ без ущерба природе; обеспечить развитие межрегионального и международного сотрудничества Республики Саха (Якутия) в сфере охраны природной среды, в том числе обмен опытом и специалистами. А также выполнение Российской Федерацией взятых на себя международных обязательств по охране биологического разнообразия и природного наследия.

Кроме того, в своем докладе Афанасьев сообщил, что в настоящее время также изучается вопрос создания Геопарка, объединяющего геологические памятники природы, находящиеся в Хангаласском, Олекминском и Алданском улусах. «Площадь территории составляет более 2 млн. га и охватывает 12 геологических памятников природы. Учитывая важность геологических объектов, данный проект при реализации соответствующего комплекса мероприятий имеет потенциал для вступления во Всемирную сеть геопарков, функционирующих в тесной связи с Конвенцией об охране всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал министр.

Также Сахамин Миланович рассказал о государственном природном заказнике «Кыталык». Он относится к числу важнейших природных районов восточной Палеарктики, имеющих всемирное значение в аспекте воспроизводства стерха, гнездящегося только в России. Субарктические тундры северо-восточной Якутии являются местами летнего обитания восточной популяции, поголовье которой составляет 4000 особей или 98,7 % численности вида. От состояния и благополучия этой группировки журавлей зависит сохранение вида в целом. Сложная структура ареала популяции, связанная с неравномерностью распределения птиц на гнездовье, определяет наличие ключевых местообитаний, нуждающихся в первоочередной охране.

«Кыталык» был включен в Сеть охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии и рекомендован Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН к номинации в качестве ключевой орнитологической территории международного значения. В 2003 г. в резервате совместно с голландскими учеными была организована тундровая научная станция «Чокурдах». Всемирный фонд дикой природы, Агентство ООН по окружающей среде, Международный фонд охраны журавлей оказали существенную финансовую помощь в создании инфраструктуры резервата.

На базе резервата реализовано 14 крупных научных и научно-просветительских международных проектов, в которых участвовало 154 иностранных специалиста. Результаты проведенных исследований доложены на 124 значительных международных и российских научных мероприятиях и высоко оценены мировым и российским научным сообществом.

17 мая 2017 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы России по вопросу повышению статуса Государственного природного заказника «Кыталык» (Аллаиховский улус) распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) создана Межведомственная рабочая группа по организации работы по созданию Национального парка «Кыталык».

В связи с этим, министр предложил оказать содействие по включению государственного природного заказника «Кыталык» в Аллаиховском улусе в предварительный список номинируемых объектов ЮНЕСКО. По его словам, начаты работы по подготовке пакета документов. Также Сахамин Афанасьев выступил с предложением оказать содействие в повышении квалификации в области охраны объектов природного наследия, обмене опытом в других объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО специалистов Природного парка «Ленские Столбы».

На встрече с деятелями науки, образования, культуры Республики Саха (Якутия) выступил Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, отчеты о работе по сохранению объектов культурного наследия ЮНЕСКО представили министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владимир Тихонов и Государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов.