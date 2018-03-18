Ирина Алексеева: «Ворота Якутска» — новое слово в столичной архитектуре»

18 марта жители Якутска принимают активное участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств. Среди восьми проектов, включенных в бюллетени голосования – проект «Ворота Якутска» — обладатель гран-при международного архитектурного фестиваля «Зодчество — 2013». Автор проекта — молодой архитектор Геннадий Попов.

«Благодаря реализации проекта «Ворота Якутска» наш город получит современное, качественное общественное пространство, которое станет визитной карточкой современной столицы. В 2013 году проект завоевал гран-при международного фестиваля «Зодчество». В 2015-м разработана проектно-сметная документация, проект полностью готов к реализации в 2018 году. Призываю горожан проголосовать за «Ворота Якутска»», — призывает горожан главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева.

По итогам общественного обсуждения с участием горожан дизайн-проект площади «Ворота Якутска» был дополнен. Кроме объемного арт-объекта в виде надвратной башни якутского острога на территории площади будут обустроены универсальные площадки для активного отдыха, занятий спортом, катания на роликах и скейтах. Отдельная площадка с современными игровыми комплексами будет создана для малышей и дошкольников.

Открытая часть площади предполагает обустройство сцены, катка, крытых павильонов. В той части, где стоят два самолета, будут зоны отдыха, урны, скамейки, посажены деревья и цветы. Отдельные зоны выделят для кафе, пункта проката спортивных снаряжений.

Эксперты считают, что комплексный подход к благоустройству Якутска важен для имиджа республики и ее столицы.

Добавим, что в 2019 году рядом будет введен Дворец современного искусства им. Ю.А. Гагарина.