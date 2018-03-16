Ирина Алексеева: Призываю горожан поддержать проект «Ворота Якутска»

18 марта жители города Якутска примут участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств в рамках реализации нового этапа федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На рейтинговое голосование выставлены восемь дизайн-проектов общественных пространств. Среди них проект, завоевавший гран-при международного архитектурного фестиваля «Зодчество — 2013», площадь «Ворота Якутска», разработанный молодым архитектором Геннадием ПОПОВЫМ.

«Как архитектор и эксперт в этой области хочу призвать жителей города Якутска принять активное участие в рейтинговом голосовании и поддержать проект «Ворота Якутска», максимально готовый к реализации в 2018 году. Благодаря этому проекту наш город получит совершенно новое, современное, качественное общественное пространство, которое станет настоящим украшением и визитной карточкой современного Якутска. Во-первых, проект был разработан еще в 2012 году для участия в открытом городском конкурсе, где одержал победу. А в 2013 году проект завоевал гран-при международного фестиваля «Зодчество». Именитые архитекторы российского и международного уровня признали проект «Ворота Якутска» современным и качественным архитектурным объектом. В 2015 году была разработана проектно-сметная документация, поэтому можно смело говорить о том, что проект полностью готов к реализации уже в этом году», — отмечает главный архитектор города Якутска Ирина АЛЕКСЕЕВА.

По итогам общественного обсуждения с участием горожан, дизайн-проект площади «Ворота Якутска» был немного дополнен. Так, кроме объемного арт-объекта в виде надвратной башни якутского острога на территории площади будут обустроены универсальные площадки для активного отдыха, занятий спортом, катания на роликах и скейтах. Отдельная площадка с современными игровыми комплексами будет создана для малышей и дошкольников.

Открытая часть площади предполагает обустройство сцены, катка, крытых павильонов. В той части, где стоят два самолета, будут зоны отдыха, урны, скамейки, посажены деревья и цветы. Отдельные зоны выделят для кафе, пункта проката спортивных снаряжений.

Ирина Дмитриевна отмечает, что на главной площадке общественного пространства можно будет проводить различные окружные, городские и республиканские мероприятия на регулярной основе, это и фестиваль «Зима начинается с Якутии», и выставки-ярмарки, концерты, ярмарки выходного дня: «Комплексное благоустройство важно для имиджа республики, приезжающие в Якутск гости будут видеть, что столица меняется, растет, становится комфортной для проживания. В 2019 году рядом будет введен Дворец современного искусства им. Ю.А. Гагарина, то есть обустройство данной территории требует комплексного подхода. А самое главное, реализация проекта «Ворота Якутска» нацелена на самих горожан, на создание современного общественного пространства. Поэтому призываю жителей города Якутска принять активное участие в рейтинговом голосовании и поддержать проект «Ворота Якутска!».