«Иреляхнефть» задерживает зарплату своим работникам

Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения трудового законодательства и установила, что вопреки требованиям Трудового кодекса РФ ЗАО «Иреляхнефть» допускает факты нарушения сроков выплаты заработной платы своим работникам. Напомним, что «Иреляхнефть» принадлежит иркутским нефтедобытчикам, АК «АЛРОСА» продала компанию «Дулисьме» в 2014 году. Прокуратура города возбудила в отношении юридического лица ЗАО «Иреляхнефть» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ ((невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). По результатам рассмотрения административного материала, юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82