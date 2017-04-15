Ипотека и Недвижимость: Посетитель ярмарки выиграл то, что шел покупать

Под крышей Дворца спорта «50 лет Победы» 7 и 8 апреля 2017 года, собрались самые надежные и крупные застройщики г. Якутска, городов России и компании малоэтажного строительства, представившие различные технологии строительства загородного дома. На церемонии открытия ярмарки со словами приветствия к участникам и гостям выставки обратились: I-й заместитель министра архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Павел АРГУНОВ, генеральный директор НП «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ, представитель Русской православной церкви – отец Александр ВОРОНОВ и Антон ВАСИЛЬЕВ, известный блогер, волонтер, агент Добра Центра Ипотечного Кредитования и и.о. генерального директора Центра Ипотечного Кредитования Олеся ЛЬВОВА,.



Ярмарку посетило более 1 300 человек. Ярмарка запомнилась огромным наплывом посетителей, приятной доброжелательной атмосферой: участники на стендах были предельно корректными и внимательными к вопросам клиентов. Никому не приходилось «зазывать» посетителей на свой стенд — наоборот, трудность заключалась в том, чтобы успевать отвечать на сотни вопросов одновременно. Настроение посетителей ярмарки тоже было деловым. Чувствовалось, что якутяне пришли на выставку с конкретной задачей — решить свою жилищную проблему.



К концу работы ярмарки Антон Васильев выступил перед присутствующими с призывом помощи маленькой девочке СТРЮКОВОЙ Юлиане с диагнозом ДЦП тяжелой степени. Благодаря сердечности земляков, Антоном было собрано 12 300 рублей и передано отцу девочки в присутствии всех. После был проведен розыгрыш призов от Центра Ипотечного Кредитования и 500 000 рублей от компании «Строймонтаж 2002».

На этой ярмарке заметно выросло число мужчин – посетителей. Может быть, причина этого в популярности экспозиции малоэтажного строительства, где мастера наглядно демонстрировали всем желающим нюансы строительства, дизайна и отделки частного дома. Количество участников, представляющих малоэтажное строительство из года в год увеличивается, расширяются предоставляемые услуги, становится интересным оформление стендов.

Экспозиция весенней ярмарки «Ипотека и недвижимость» получилась очень нарядной, сообразно сезону. Каждый участник старался выделиться, подать свои предложения ярко и «звучно». Все это свидетельствует о серьезном отношении компаний-участниц к выставке, и внимании к интересам посетителей. Особенно выделились экспозиции компании «Тутуу_якт», которые выстроили, целую комнату с дизайнерским ремонтом.

Компании, занимающиеся зарубежной недвижимостью, вновь начали осуществлять продажи прямо на ярмарке «Ипотека и недвижимость». Люди приобретали недвижимость в Болгарии. Последние два года такого не было, и сегодня наши европейские партнеры с энтузиазмом воспринимают возрождение якутского спроса к своей недвижимости.

Последний день работы ярмарки завершился традиционным розыгрышем. Центр Ипотечного Кредитования выставил различную бытовую технику для дома и традиционно: якутский сертифицированный бриллиант. А главный приз – земельный участок с газом и электричеством от группы компаний ЯкутЭнергоСтрой достался ТУРУНТАЕВУ Альберту Григорьевичу. Самое интересное, что он пришел на ярмарку с целью строительства загородного дома и покупки участка. Сертификат на земельный участок победителю, лично в руки передал генеральный директор ГК ЯкутЭнергоСтрой СИВЦЕВ Сергей Сидорович.

За время розыгрыша, Антон Васильев – волонтер, доброволец, основатель и подвижник благотворительной акции «Чорон Добра», провел сбор денежных средств для Алеши ЕРЕМЕЕВА. Сумма в 9 850 рублей была передана Алёше для прохождения планового курса лечения в г. Новосибирск, летом этого года. Организаторы благодарят всех принявших участие в сборе денег для помощи Алеше.

Некоторые показатели ярмарки

Всего в ярмарке «Ипотека и недвижимость» приняли участие более 40 компаний. За два дня работы ярмарку посетило более 1 300 жителей и гостей республики, проведено более 1 769 консультаций. Посетителями забронировано за собой 139 квартир в новостройках, принято 114 заявок на строительство частных домов, в т.ч. 60 заявок на строительство по энергосберегающей СИП технологии на общую сумму 465 276 000 рублей!

Результатом большой работы организаторов стала та польза, которую ярмарка принесла участникам и посетителям и то настроение, которое она подарила. Однако уже этой осенью всех нас ждут новые проекты и возможности, новые участники и новые сюрпризы. А своим будущим клиентам Центр Ипотечного Кредитования напоминает свой адрес: г. Якутск, ул. П.Алексеева 17, оф.4. Здесь в уютном офисе Вас ждут бесплатные консультации по ипотеке, широкий выбор квартир в новостройках, обширная база жилья на вторичном рынке с подбором квартиры по районам самых востребованных школ. Подробности по тел.: 8 (924) 5-955-955

