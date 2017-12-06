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6 декабря 2017, 15:10
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Иосиф Кобзон заступился за якутских артистов

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил о своем выходе из состава экспертного совета и коллегии при министерстве культуры РФ, мотивировав это тем, что члены субъективны при присвоении почетных званий артистов из регионов России.

«Мы, члены экспертного совета, понятия не имеем, кто эти артисты из Якутии, из Забайкалья, из других мест, и безжалостно их вычеркиваем, а они очень важны для культуры в своем регионе», — сказал Кобзон в ходе заседания думского комитета по культуре.

Он добавил, что «не хочет мириться с субъективностью экспертного совета» и с «конъюнктурными решениями коллегии министерства», поэтому «публично направил министру культуры [Владимиру Мединскому] письма с уведомлением о том, что я выхожу и из экспертного совета, и из состава коллегии», — сказал политик.

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Источник: http://nvk-online.ru/kobzon-vstupilsya-za-artistov-iz-yakutii/
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