Инженеры АО «Сахатранснефтегаз» одержали убедительную победу на выборах в Ил Тумэн

На выборах в Государственное Собрание Ил Тумэн население республики поддержало представителей крупного национального нефтегазового предприятия АО «Сахатранснефтегаз». Главный инженер Александр Гоголев баллотировался от родного Вилюйского улуса, главный инженер ЛПУМГ Павел Ксенофонтов — от Сайсарского округа МО г. Якутска. Они вдвоем одержали убедительную победу!

Их победа — это свидетельство доверия людей к газовикам, производственникам. Они на деле доказали способность принимать верные решения, умение решать производственные задачи любой сложности. При их непосредственном участии были введены в строй поистине революционные стройки — подводное строительство газопроводов двух ниток через реку Лена, разработка и ввод Отраднинского и Среднетюнгского ГКМ, строительство III нитки газопровода «Мастах-Берге-Якутск» протяженностью 384 км. Идет активная работа по газификации населенных пунктов. Это малая толика масштабных работ, реализованные трудовым коллективом компании под руководством главных инженеров.

Постоянное поддержание в исправном состоянии все объекты огромного газового хозяйства республики, строительство, дальнейшая газификация населенных пунктов, модернизация и обновление сетей газовой отрасли — это зона их ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Александр Гоголев и Павел Ксенофонтов — инженеры новой формации. За ними — развитие промышленной отрасли в республике.

У наших главных инженеров, избранных народных депутатов VI созыва Государственного Собрания Ил Тумэн, впереди много планов. Они, люди слова, будут реализовывать свои предвыборные программы, на законодательном уровне защищать интересы, в первую очередь, своих избирателей и, конечно, всего населения Якутии.

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