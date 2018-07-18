Инвестпроекты Якутии поддержаны в правительстве РФ

17 июля в Москве прошло заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В заседании принял участие врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также руководители дальневосточных регионов, институтов развития Дальнего Востока, инвесторы. В ходе заседания рассматривались объекты, включенные в перечень социально-экономического развития точек роста Дальнего Востока.

По итогам работы подкомиссии Айсен Николаев сообщил, что принято решение одобрить создание объектов инженерной инфраструктуры в ТОР «Южная Якутия» для развития предприятий УК «Колмар» за счет средств федерального бюджета. Кроме того, принято решение о направлении 638 млн рублей на энергетическую инфраструктуру ГОК «Тарын».

Как отметил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО проект ГК «Колмар» в Южной Якутии продолжает развиваться. «Проект большой, мы уже оказывали ему поддержку в рамках объема инвестиций 29 млрд рублей. Этот проект уже практически реализован. Сейчас они заявляются на 120 млрд рублей. Выходят на уровень добычи и переработки 20 млн тонн угля. Это другие условия. В этом проекте также нужна поддержка», — пояснил Юрий Трутнев.

Что касается вопроса о замене объекта инфраструктуры по строительству горнообогатительного комбината «Тарын» на золоторудном месторождении «Дражное» в Республике Саха (Якутия), отмечено, что это инициатива инвестора. «В ходе реализации инвестор столкнулся с тем, что ему нужны дополнительные объекты энергетической инфраструктуры», — отметил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО.

В ходе заседания также рассмотрен вопрос развития тепличного комплекса по японским технологиям в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы». Правительственная подкомиссия признала проект приоритетным для финансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока. Тепличный комплекс для выращивания овощей защищенного грунта, теплоэнергоцентр, офисные, складские и вспомогательные здания образуют новое предприятие, которое будет производить 2,3 тыс. тонн продукции. Общая стоимость проекта составит 1,45 млрд рублей, при этом инвестиции ФРДВ – 300 млн руб.

Напомним, что на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. Режим Свободного порта действует в пяти дальневосточных регионах. Реализуется 1 375 проектов с общей суммой инвестиций на 3,8 трлн рублей. До 2025 года с их помощью будет создано 127 тысяч новых рабочих мест. Уже запущено 129 предприятий с общим объемом инвестиций 140 млрд рублей. Создано 11,5 тысяч новых рабочих мест.