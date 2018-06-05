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5 июня 2018, 18:21
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Инвестиции в экономику и человека

 Компании «РИК» и «РИК Плюс», созданные при приватизации республиканских пакетов акций в «Якутугле» и «Алросе», продолжают приносить пользу жителям Якутии. Благодаря грамотным вложениям Якутия профинансировала  более 400  инфраструктурных и социальных объектов. По данным на 1 июня 2018 года, передано 250 объектов на общую сумму 20,4 млрд рублей.

Все это создает фундамент для динамичного и устойчивого развития региона и задел на будущее. Даже несмотря на некоторое снижение темпов инвестиций из бюджета региона в условиях кризиса, построенного и вложенного в человеческий капитал достаточно, чтобы выстоять сложности и идти вперед, уверен руководитель компаний Петр Алексеев.

 Фундамент развития экономики

Средства, вырученные от продажи акций «Якутугля» в далеком 2007 году, вложены в десятки крупных проектов по всей территории Якутии. Направления расходования средств были определены в мировом соглашении, подписанном между федеральными и республиканскими властями. Речь идет не только о расходах, а прежде всего инвестициях в создание устойчивой транспортной инфраструктуры региона, человеческий капитал и поддержки сельчан.

Во главу угла инвестпрограммы РИК, утвержденной федеральными и региональными властями, была поставлена проблема транспортной изолированности региона. Благодаря инвестициям РИК, на стадии завершения находится железнодорожная линия Томмот-Якутск (Нижний Бестях). Построено 11 отдельных объектов ЖД линии Беркакит-Томмот. Это позволит уже в скором времени создать крупный транспортно-логистический центр, связывающий республику с другими регионами страны.

При поддержке инвестпрограммы РИК введен в эксплуатацию современный аэровокзальный комплекс международного аэропорта  «Якутск», способный обслуживать 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 200 пассажиров в час на международных авиалиниях.

С участием средств РИК построено и реконструировано 109 километров автодорог регионального значения, 52 километра автодорог муниципального значения и 7 мостовых переходов. «Инвестиции в транспортную отрасль очевидны – без дорог и неба нет развития экономики. Снижение транспортных издержек имеет отложенное положительное действие на экономику, уровень цен, транспортной доступности для населения. Этот эффект кумулятивный и определяет развитие региона на долгие годы», – считает директор РИК Петр Алексеев.

 Поддержка энергобезопасности

 Вложения РИК позволили обеспечить энергобезопасность западного и центрального энергорайонов Якутии. Введены второй пусковой комплекс высоковольтной линии «Мирный-Сунтар-Нюрба» с подстанциями в Сунтаре, линии Табага-Майя, а также Пеледуй-Витим, рассказали в компании.

В шести населенных пунктах, которые ежегодно подвергались риску подтопления в период наводнений, построены защитные сооружения. Защитные сооружения появились на Лене, по одной – на реках Амга и Колыма.

Много сделано для поддержки образования и спорта. Среди крупных объектов – учебно-лабораторный корпус на 450 учащихся и общежитие на 250 мест горно-геологического техникума в Хандыге. В Нижнем Бестяхе возведен учебный корпус и общежитие на 250 мест транспортного техникума, а в Мирном введен учебно-лабораторный корпус филиала СВФУ на 555 мест. Крупнейший в Якутии универсальный спортивный комплекс на 3000 мест введен в столице региона.

 Инвестиции в человеческий капитал

РИК Плюс, созданная в 2013 году, аккумулировала средства, вырученные от продажи 7% акций АЛРОСА. Основной акцент в инвестпрограмме сделан на повышение качества жизни, развитие образования, медицины, жилищных условий. На начало года сумма инвестиций составила 13, 9 млрд рублей. Еще 3,7 млрд рублей будет профинансировано в дальнейшем.

Одним из приоритетных направлений стало софинансирование программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день на переселение из аварийного жилфонда, профинансировано 5,9 миллиардов рублей. Это значительный объем средств, учитывая, что потребности для полного расселения превышают 30 миллиардов рублей. Таким образом, с участием целевых средств «РИК Плюс» расселено 22 133 человека из 8 604 аварийных помещений общей площадью 361,0 тысяч квадратных метров.

Несомненно, важным является софинансирование строительства Якутского республиканского онкодиспансера, требующего консолидации значительных средств. Средства предусмотрены на финансирование первой очереди первого пускового комплекса – реконструкция радиологического отделения и строительство второй очереди – онкоклинического центра с поликлиникой. Радиологическое отделение рассчитано на 30 коек, онкоклинический центр на 210 посещений в смену, предусмотрен стационар на 180 коек с хозяйственным блоком. На эти цели выделено 2,24 миллиардов рублей. Сейчас при участии «РИК Плюс» разработана проектная документация и получено положительное заключение «Главгосэкспертизы». Завершены работы по подготовке участка под строительство и установке свайного поля.

«РИК Плюс» участвует в возведении школ. Всего на эти цели направлено 2,6 миллиардов рублей. Из 20 запланированных объектов на сегодняшний день построено 18. Кроме того, компания вложила 217,6 миллионов рублей в строительство Общественного центра в Якутске.

При поддержке РИК в домах тысячах сельчан появился газ, который получили более 90 населенных пунктов в 10 районах республики. Благодаря вложенным средствам, по данным компании, построено и реконструировано с переводом на газовое топливо  84 котельных республики. С участием средств компании построено более 1600 км газопроводов, в том числе 788 км внутрипоселковых газовых сетей, уличных газовых сетей, газопроводов к производственным объектам сельского хозяйства. Компания готова и дальше работать на повышение качества жизни якутян.

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Источник: Подготовлено пресс-службой АО «Республиканская инвестиционная компания»
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