Инвалиды вышли на связь с биржей труда по «скайпу»

Онлайн-сессия для граждан с ограниченными возможностями от Молодёжной биржи труда «ИМПУЛЬС».

6 декабря 2017 года Молодёжная биржа труда «ИМПУЛЬС» в рамках Декады инвалидов провела консультацию для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники Государственного казённого учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр занятости города Якутска» вышли на связь в режиме онлайн с использованием программы Skype с гражданами, ищущими работу, и имеющими инвалидность различной группы.

В онлайн-сессии приняли участие инспектор отдела занятости населения Мария Егорова и инспектор отдела организации профессионального образования и профориентационной работы Саргылана Салявина. В режиме удалённого доступа всем желающим гражданам была предоставлена консультация о государственных услугах службы занятости, о доступных вакансиях, о квотируемых рабочих местах, о профессиональной подготовке и переподготовке, о курсах повышения квалификации, о поддержке граждан, желающих открыть собственное дело.

Модератором онлайн-сессии выступил руководитель Молодёжной биржи труда «ИМПУЛЬС» Сергей Егоров. В ходе ведения беседы было задано множество вопросов о государственной поддержке самозанятости, о трудоустройстве людей с различными осложнениями здоровья, о способах социальной адаптации на рынке и труда и другое.

Перспективой является проведения такой формы работы, как онлайн-сессия, не только для граждан с ограниченными возможностями здоровья, но и для всех категорий граждан, а также оказание государственных услуг службы занятости на территории городского округа «город Якутск» в режиме удалённого доступа.