Интрига по Жиркову сохраняется

В понедельник, 3 сентября в Москве не принято решение, которое во многом определило бы политические перспективы пока еще спикера Ил Тумэна Александра ЖИРКОВА.

Напомним, что многие СМИ анонсировали на 3 сентября рассмотрение апелляции в ВС РФ кандидата по Борогонскому округу Андрея ПУХОВА.

По неподтвержденной информации, еще один кандидат по этому округу – Аркадий АЛЕКСЕЕВ, выдвинутый «Справедливой Россией», ранее подал документы в ЦИК о снятии своей кандидатуры. Так что выборы в Борогонском округе могут быть отменены, если Пухову не удастся восстановить свою регистрацию. Ведь демократические выборы возможны при наличии, как минимум, двух кандидатов.

Остается добавить, что 3 сентября Верховный суд России не рассмотрел апелляцию Пухова. Верховный суд завален подобными делами, ведь единый день голосования уже в ближайшее воскресенье. Предполагается, что апелляция Пухова будет рассмотрена, примерно, 6 или 7 сентября, сообщает наш источник. И только тогда разрешится интрига по Александру Жиркову, состоятся ли выборы в округе, по которому он вновь баллотируется в Ил Тумэн. В случае отмены выборов, Жирков может опоздать на распределение парламентских портфелей шестого созыва.

К слову сказать, в эти же даты в Верховном суде ожидается апелляция еще одного якутянина — Ивана ДАНИЛОВА, выдвинутого «Единой Россией» По Гагаринскому округу, после ареста победителя праймериз и генерального директора аэропорта Якутск Николая МЕСТНИКОВА, и далее лишенного регистрации по иску кандидата от «Справедливой России» Феликса АНТОНОВА.

SakhaLife следит за развитием событий.