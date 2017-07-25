Интрига на выборах главы Нюрбинского улуса

10 сентября предстоят выборы главы в нескольких районах и Якутске. По мнению SakhaLife, наиболее интересными и конкурентными, то есть острыми, станут выборы главы администрации Нюрбинского улуса.

Как сообщается на сайте Центризбиркома Якутии, на сегодняшний день пять человек заявили о своем желании участвовать в этих выборах.

11 июля самовыдвинулся НИКОЛАЕВ Иван Андрианович. Судя по всему, 24-летний молодой человек без определенных занятий является техническим кандидатом, или как сейчас говорят – спойлером. У серьезных кандидатов всегда бывают свои спойлеры, чтоб обеспечить выборы на альтернативной основе, если вдруг все реальные конкуренты решат сняться с дистанции. По законам жанра, спойлеры не ведут активной агитации, но идут до тех пор, пока действует их основной кандидат. Чаще всего – до конца выборов. Как правило, для них – непобедных.

17 июля самовыдвинулись сразу два кандидата — АНТОНОВ Андрей Степанович и ИВАНОВ Александр Игнатьевич.

54-летний Андрей АНТОНОВ возглавляет Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок Нюрбинского района РС(Я). То есть, он ведает всем муниципальным имуществом и муниципальными закупками Нюрбинского улуса. Считается, что во всей системе муниципальной службы это наиболее «хлебное» место. В последнее время Андрей Степанович получил скандальную известность в связи с событиями вокруг опального главы Нюрбинского улуса Бориса ПОПОВА.

В поле внимания широкой общественности Андрей АНТОНОВ попал, когда 17 февраля на федеральной трассе «Вилюй» сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району была остановлена автомашина «Митсубиси Оутландер». Силовики заподозрили его в наркотическом опьянении… Тогда подозрения не оправдались или же силовики не смогли их доказать. Но скандал просочился в СМИ и продолжительное время смаковался.

Затем ЯСИА сообщило, что ранее в отношении Антонова были возбуждены несколько уголовных дел. И сведения пополнил источник SakhaLife.

В 1987 году по данным источника в отношении Андрея Антонова возбудили уголовное дело за неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение.

В 1994 году – уже за тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причинённое «в состоянии сильного душевного волнения», причиненное при превышении пределов необходимой обороны.

В 1997-м возбуждено по данным источника уголовное дело за вымогательство, грабеж и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Все эти уголовные дела в отношении Антонова были прекращены…

В последнее время у контролирующих структур вновь возникли вопросы к Антонову. Как сообщал ранее SakhaLife, часть квартир в доме по ул. Кузакова, 30 в Нюрбе были распределены с признаками коррупции. Данные квартиры были приобретены на республиканские деньги по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и были готовы к заселению в конце декабря 2015 года. Предназначались они гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности. Их с 2005 года накопилось более 220 человек.

В том же месяце 2015 года Антонов распорядился выписать по договорам служебного найма 12 квартир 12-ти «левым» гражданам, то есть тем, которые вовсе не состояли в очереди как нуждающиеся. Счастливыми обладателями новых квартир вне очереди стали по данным источника родной брат Андрея Степановича, племянница главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА, ныне содержащегося под домашним арестом, сотрудники администрации и другие приближенные лица. А сотни очередников Нюрбы, проживающие в ветхих и аварийных домах, остались тогда за бортом…

Ничего нового, все эти скандалы вокруг Андрея Антонова ранее публиковались в СМИ.

Силовики плотно обкладывают Андрея Степановича, терять ему нечего, и он пошел ва-банк – баллотируется на выборы главы Нюрбинского улуса. Впрочем, даже кресло главы не обладает иммунитетом от правоохранительных органов, что ярко видно на примере отстраненного Бориса ПОПОВА.

Следующий самовыдвиженец, 37-летний Александр ИВАНОВ, глава администрации МО «Жарханский наслег». Его характеризуют как амбициозного, пользующегося уважением у своих селян. SakhaLife сообщают, что Александр Игнатьевич построил коровники во вверенном ему селе, вообще очень активный. Считается, что в данное время он занят поиском средств для своей избирательной кампании.

20 июля «Единая Россия» выдвинула 49-летнего ИННОКЕНТЬЕВА Алексея Михайловича, мэра города Нюрбы, занявшего в праймеризе второе место. Алексей Иннокентьев известен в Нюрбе и по прозвищу Америка, полученном им в бурной молодости, пришедшейся на лихие 90-ые. Алексей Михайлович родом из Сунтарского улуса, жил в селах Маар и Антоновка, причем в последнем он был избран главой. Ныне он избранный глава МО «Город Нюрба», в качестве которого работает первый срок. В данное время, Иннокентьев развернул бурную деятельность по «подготовке» города к выборам. Лужи отсыпаются, «знаменитые» горожанам обелиски среди куч мусора приводятся в порядок.

Учитывая, что победитель праймериза Леонид КИМ на выборы не идет, Иннокентьев остается кандидатом, за которого весной проголосовало наибольшее количество избирателей. Он также председатель Ассоциации глав Нюрбинского района двух созывов. О нем отзываются как о трудоголике, энергичном, но в то же время и несколько высокомерном. SakhaLife сообщают, что многие сильные сторонники от него «ушли», рассосавшись по другим кандидатам…

Последней новостью стало выдвижение 53-летнего ПАВЛОВА Владимира Васильевича. Впрочем, при внимательном рассмотрении оказалось, что Павлов выдвинулся самым первым, аж 27 июня, но читатель великодушно простит мне нарушение порядка. Владимир Васильевич стоит особняком в толпе кандидатов, поскольку хотя он и уроженец Нюрбы, но приехал баллотироваться на выборы главы из-за пределов улуса. Он довольно известен в деловых кругах Якутска, поскольку работал финансистом в московских банках и промышленником на предприятиях в Мохсоголлохе и Якутске. В данное время он является заместителем генерального директора ЗАО «ИНТЕХСТРОЙ», производящего строительные материалы. Насколько можно судить по этим сухим сведениям, он равноудален от улусных элит Нюрбы, некоторые из которых настроены друг к другу антагонистически в связи с уголовными и политическими скандалами.

Вот и вся пятерка кандидатов, которые на сегодняшний день заявили о своем намерении баллотироваться на пост главы Нюрбинского улуса. Но время еще есть. До 31 июля кандидаты могут выдвигаться. Кто еще может пополнить список?

«Справедливая Россия» уже заявляла, что поддержит на этих выборах Бориса ПОПОВА, ныне находящегося под домашним арестом и отстраненного от поста главы.

С 27 декабря прошлого года глава Нюрбинского улуса Борис ПОПОВ полгода содержался под стражей.

Борис Николаевич проживал в Нюрбе со своей престарелой матерью. Супруга и семья его постоянно проживают в городе Новосибирске. И лишь арест главы заставил его супругу ненадолго вырваться из Новосибирска в Якутию. Без особого, впрочем, успеха.

Вместо далекой семьи Бориса Попова активно поддерживает часть избирателей. И, конечно, «Справедливая Россия» — партия, которая и выдвинула его на выборы пять лет назад.

Победитель праймериз ЕР Леонид КИМ, действующий замглавы улуса по социалке, публично заявил, что не примет участия в выборах. Кстати, раньше он состоял в партии «Справедливая Россия». Пока он действительно бездействует, а ЕР, надо полагать после соответствующих консультаций, выдвинула второй номер праймериза – Алексея Иннокентьева.

Впрочем, иногда ЕР подходит к делу творчески. Формально выдвигает одного, а настоящую ставку делает на другого. Например, так было на выборах в Чульмане, когда власти поддержали беспартийного замминистра сельского хозяйства Сталика ДЕРЯГИНА.

Не запущен ли в Нюрбе подобный вариант?

Новым фаворитом может стать Иван НИКИФОРОВ. Иван Прокопьевич – родом из села Маар. С «толстой» родней у него все в порядке. Мать — директор школы, отец – учитель географии. А педагогический электорат по всей стране считается одним из наиболее управляемых. Супруга бывшего главы Нюрбинского улуса, ныне депутата Ил Тумэна Владимира ПРОКОПЬЕВА, прокурор Нюрбинского улуса Артем ИЛЬИН и Иван Никифоров – важный момент, являются близкими родственниками — двоюродными братьями и сестрой. Да и сам Иван Прокопьевич в последнее время пережил очень стремительный карьерный рост. Еще недавно директор техникума (СПТУ №3), сегодня он уже временно исполняет обязанности главы Нюрбинского улуса. Пока постоянный временно исполняющий обязанности главы Нюрбинского улуса Иннокентий ВАСИЛЬЕВ находится в отпуске. И, по законам жанра, Никифоров будет временно исполнять обязанности главы улуса до последнего, пользуясь плюсами административного ресурса.

Поскольку Никифоров состоит в рядах «Единой России», вероятно, все просчитано, и порулить ему дали с прицелом, чтоб население начало воспринимать его как потенциального главу улуса. Да и сам кандидат чтоб проникся ситуацией, ведь прежде он, зоотехник по образованию, ни дня не работал на муниципальной службе.

После слияния «Нюрбинского колледжа» в г. Нюрба и «Нюрбинского техникума» в селе Мар Никифорова поставили директором получившегося образовательного учреждения села Мар. По словам земляков, что считается непроверенной информацией, новый директор не справился с руководством ранее процветавшего, да еще и увеличившегося техникума. Не смог организовать получение дипломов выпускников Колледжа

Да и на поприще предпринимательства он особо не отличился, о чем нюрбинцы судят по деятельности его не столь успешных магазинов…

Тем не менее, власть, расправившись с Борисом Поповым, отодвинув Леонида Кима, для вида выдвинув Алексея Иннокентьева, настоящую ставку может сделает на Ивана Никифорова.

Пока остается в тени молодежный лидер и глава Нюрбинского землячества в Якутске Николай ФОМИН. Николай Петрович – родом из села Кюндядя. В праймеризе он показал слабый результат.

Итак, имеется пять кандидатов, официально заявившихся в избиркоме. И есть время для появления новых претендентов. Но уже сейчас на выборах главы Нюрбинского улуса есть интрига. Выиграть может чуть ли не любой из них, тот, кто сможет привлечь на свою сторону электорат.

SakhaLife следит за развитием событий.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный резонанс.