Интервью с тренерами хоккейных команд Якутии

Трус не играет в хоккей!

Игроки 4-х команд из Якутска, Тынды, Нижнего-Куранаха и Алдана доказали это 2 декабря на хоккейном турнире, посвященном памяти Герасимова Андрея Геннадиевича. Сильный мороз не стал преградой для оживленной игры спортсменов, а только показал их отличную подготовку и ярое стремление победить. Перед игрой мне удалось задать несколько вопросов участникам команд о значении турнира и самом наболевшем:

Ширяев Николай Геннадиевич. Тренер хоккейной команды в Тынде

— Расскажите, какое место в вашей жизни занимает хоккей?

— В далёком 2000 году, когда я еще жил в Алдане, Андрей был моим близким другом и вместе мы очень любили играть в хоккей. Тогда в Алдане хоккея не было, но когда он появился, Андрей своими силами нашел спонсоров и построил каток. Он был еще деревянным. Помню, как друг предложил мне создать детскую команду хоккеистов и научить их играть. И мы сделали это! Замечательное было время… В его память мы и приехали сюда

Хоккей для меня не просто хобби, а самая настоящая профессия. Да и все члены нашей команды профессионалы своего дела. Многие заканчивали хоккейные школы.

— В Тынде развит хоккей?

— Очень развит. Когда Тында была столицей БАМа, к нам приезжали люди со всей России и даже Европы, хоккей был очень популярен. Так и открылась первая хоккейная школа. Сейчас в ней занимается 200 детей разных групп. Дети постоянно выезжают на соревнования зонального и российского уровня. Выпускники играют в КХЛ, многие дети играют в командах «Витязь», «ЦСКА», «Амур».

— Как часто вы приезжаете в Алдан на хоккейные турниры?

-Обычно Алданская команда сама приезжает к нам, но сегодня мы приехали в честь памяти нашего друга. Благодарим за приглашение организаторов турнира.

Александр Валерьевич Амиров. Капитан команды Нижнего Куранаха.

-Сегодняшний турнир является для вас особенным? Почему?

— Безусловно, он имеет особую ценность. Герасимов Андрей – это человек, который возродил хоккей в Алдане. Мы все его знали, все с ним играли. И собрались сегодня в его память.

-Вы профессионально занимаетесь хоккеем?

-К сожалению, у нас нет возможности заниматься профессионально. В поселке нет условий для этого. Но несмотря на сложности, в Куранахе существуют 2 детских команды, которые своими силами стараются поддерживать жизнь хоккея. Сами заливают каток, чистят снег, при необходимости.

-Местные власти стараются вам помочь?

-Конечно, они помогают нам. Содействуют в организации соревнований, помогают с освещением. Но для того, чтобы хоккей существовал по-настоящему, необходим крытый корт. Тогда и болельщиков будет больше, у детей появится более сильный интерес.

От лица команда Нижнего-Куранаха отдельно хотелось бы поблагодарить Суховерхова Василия Федоровича, который активно помогает нашим командам, всегда готов прийти на помощь местным хоккеистам.

Сандаков Яков Владимирович. Тренер детской команды в г.Якутск

-Якутск – столица нашей республики. Насколько сильно у вас развит хоккей?

— В Якутске хоккей становится очень популярным, особенно среди детей. Существует республиканская хоккейная школа, в которую входят Якутск, Серебряный бор. Директором школы является Хиссамудинов Владимир Тагирович. В этом году, впервые в истории якутского хоккея, открылся первый специализированный спортивный класс, в который набирали детей 2010 года рождения. Ученики этого класса обучаются прямо в ледовом дворце, там же и тренируются.

Капитан команды Якутска

-Когда последний раз вы приезжали в Алдан на турнир по хоккею?

— Давно, лет 10 назад. Приезжали бы чаще, если бы позволяли условия. Если накрыть каток крышей, будет проще – не придется убирать снег. А если сделать его теплым, то и болельщикам и игрокам будет лучше. Ведь мороз ниже – 30 градусов сковывает все движения и не то, что играть, даже полной грудью вдохнуть становится сложно.

Герасимов Никита Андреевич. Сын Андрея Герасимова

— Что для вас означает этот турнир?

-В первую очередь, это уважение к моему отцу. Он возродил хоккей в Алданском районе и построил хоккейную площадку. Об том нельзя забывать.

-Какие изменения с хоккеем произошли в Алдане после смерти вашего отца Герасимова Андрея Геннадиевича?

-Спорт просто травмировался. Смерть отца оказалась шоком для всех хоккеистов Алданского района, потому что на его плечах держался весь хоккей. У всех был один вопрос: «Кто сейчас будет этим заниматься»?

-Что значил хоккей в его жизни?

— Когда-то в юношестве его хотели взять в Московское «Динамо». Но родители побоялись отпускать в Москву. Но он не перестал заниматься спортом. Папа не просто играл в хоккей, он болел им. Он безвозмездно занимался с детьми, потому что это дело ему сильно нравилось.

-Многие игроки разных команд жалуются на отсутствие закрытого катка, что вы думаете насчет этого?

— Я думаю, что крытый каток просто необходим Алдану. Сильный мороз зимой и большое количество снега в первые месяцы весны не дают проводить турниры и просто тренироваться хотя бы несколько раз в неделю.

А самое главное, что по этим причинам мы не можем организовать детскую секцию, чтобы продлить жизнь хоккея в Алдане. На мой взгляд, это очень важно и нужно всем жителям города.

Выходит, что в жителях Алдана и Алданского района кроется огромный спортивный потенциал, но для достижения успеха необходимы соответствующие условия. В этом единогласно сошлись участники всех команд, и даже те, кто не часто играет на нашем льду.

Хоккей – зимний вид спорта, что отлично подходит под погодные условия нашего города. Так почему же не посодействовать его развитию? Систематические соревнования по хоккею, возможность стать истинным болельщиком зимнего спорта, сильная команда, которая смогла бы отстаивать честь района на высоком уровне – это несбыточные мечты или реальность, которая осуществиться в скором времени?

Кто поможет в осуществлении мечты? Протянет руку помощи и поддержки? Вопрос риторический. Или все-таки ответ не за горами? Конечно, это нелегко. Но наиболее трудные дела приносят наиболее существенный результат. Тем более если дело касается развития детей, молодежи и города в целом. Я уверена, что Андрей Геннадиевич Герасимов руководствовался именно этим принципом, когда возрождал жизнь хоккея в Алдане.

С именем Андрея Герасимова связано возрождение хоккея на алданской земле, воспитание поколения «отчаянных парней», влюбленных в суровый мужской спорт, организация в 2010 году в Алдане одного из лучшего в современной истории чемпионата республики. В 2010 году сразу после турнира сердце Андрея Герасимова остановилось. Ежегодно жена Галина, сын Никита и верные друзья-хоккеисты устраивают турнир на розыгрыш двух кубков – районного и кубка памяти.