АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.99
 69.91
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.12.2017, 13:40
Спорт
Энергетики выявили лучших пловцов
05.12.2017, 13:20
Происшествия
Следком: статьи в СМИ о нападении собак в Ленске — дезинформация
05.12.2017, 13:06
Республика
«Теплоэнергосервис» продолжает перевозку угля для энергообъектов Полюса холода
05.12.2017, 12:56
Культура & Образование
ТЮЗ: юбилейный год значимых событий
05.12.2017, 12:46
Общество
В Якутске прошло чествование молодежных лидеров
05.12.2017, 12:36
Происшествия
Халатность замдиректора школы привела к ДТП, пострадали ученики
05.12.2017, 12:26
Столица
В городском Парке культуры и отдыха появились добрые снеговики
05.12.2017, 12:16
Спорт
Интервью с тренерами хоккейных команд Якутии
05.12.2017, 12:05
Происшествия
Транспортная прокуратура взяла под контроль дело о перевозке людей на закрытой переправе «Павловск—Хатассы»
05.12.2017, 11:55
Происшествия
Полиция предупреждает: не попадайтесь на уловки интернет-мошенников
05.12.2017, 11:45
Культура & Образование
Завершился фестиваль «Зима начинается с Якутии»
05.12.2017, 11:35
Общество
Владимир Путин предложил новые меры поддержки российских семей
05.12.2017, 11:15
Республика
Реконструкция аэропортов в Якутии продолжится
05.12.2017, 11:05
Республика
Оленекский район получит новый зимник с выходом в Красноярский край
05.12.2017, 10:55
Происшествия
Нечистая на руку начальница почты получила условный срок
05.12.2017, 10:45
Республика
Прокуратура взялась за котельные Алданского района
05.12.2017, 10:35
Происшествия
Настойчивый парень вломился в дом к девушке
05.12.2017, 10:25
Культура & Образование
Дети-музыканты с ограничениями слуха — выступили на семинаре для неслышащих детей
05.12.2017, 10:15
Происшествия
Руководитель банковского отделения в Моме похитила более полутора миллионов рублей
05.12.2017, 10:05
Финансы
РСХБ направил в агропромышленный комплекс 797 млрд рублей
05.12.2017, 9:55
Республика
В Алданском районе прошел видеомарафон «Олонхо: читаем вместе»
05.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
05.12.2017, 9:45
Столица
В Октябрьском округе провели свою «Минуту славы»
05.12.2017, 9:35
Происшествия
Женщине не удалось свалить вину на ребенка
05.12.2017, 9:25
Происшествия
Немолодой любитель виртуальной реальности может получить реальный срок
05.12.2017, 9:17
Происшествия
За прошедший день в Якутии произошло три пожара
05.12.2017, 9:12
Происшествия
Подросток не уследил за прогрессом и украл устаревшее оборудование
05.12.2017, 9:00
Столица
Сегодня в Якутске -37, -39 градусов мороза
05.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 5 декабря 2017
05.12.2017, 3:30
Культура & Образование
Сегодня день рождения ведущей и художницы
04.12.2017, 21:44
Республика
Егор Борисов: Алмазодобывающая отрасль останется драйвером якутской экономики до 2050 года
04.12.2017, 19:00
Столица
В столице продолжается благотворительная акция «Елка добра»
04.12.2017, 19:00
Экономика
5 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
04.12.2017, 18:50
Происшествия
В выходные в ДТП пострадали четыре человека
04.12.2017, 18:40
Республика
Строганиной и хороводом встретили Зиму в Тикси
04.12.2017, 18:30
Красота & Здоровье
Медицинские маски не защищают от вирусов
04.12.2017, 18:20
Путешествия
Парк «Ленские столбы» будет принимать туристов круглый год
04.12.2017, 18:10
Общество
Не должно быть в Якутии детей, не получивших новогоднего подарка
04.12.2017, 18:00
Культура & Образование
В центре «Сосновый бор» успешно прошли открытые занятия педагогов
04.12.2017, 17:50
Политика
Рабочие встречи депутата Данчиковой
04.12.2017, 17:46
Столица
Усадьба Атласовых – победитель «Вкуса Якутии – 2017»
04.12.2017, 17:40
Культура & Образование
В Общественной палате РФ обсудили перспективную стратегию организации отдыха и оздоровления детей
04.12.2017, 17:30
Экономика
«Сахаэнерго» доставит более 26 тысяч тонн топлива в северные районы Якутии
04.12.2017, 17:26
Экология
Экстра
В Алданском районе найдено 2 фрагмента ракеты-носителя
04.12.2017, 17:21
Красота & Здоровье
«Снежные» красавицы Якутии: Не бойтесь мечтать и оставайтесь собой в любой ситуации
04.12.2017, 17:20
Столица
Голландцы и тывинцы – победители конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии»
04.12.2017, 17:10
Столица
Молодые специалисты поклялись работать на благо родного села
04.12.2017, 17:00
Происшествия
Смерть в общине: оленевод случайно убил своего брата
04.12.2017, 16:50
Общество
Фотофакт
Жительница Якутии съела колбасу с туалетной бумагой
04.12.2017, 16:40
Культура & Образование
Успех якутских музыкантов в международных конкурсах
04.12.2017, 16:30
Финансы
Агентство «Эксперт РА» установило стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Алмазэргиэнбанка
04.12.2017, 16:23
Республика
Галина Данчикова ответила на насущные вопросы жителей Среднеколымска
04.12.2017, 16:20
Экономика
Объявление
Как возместить затраты: Центр поддержки предпринимательства проводит семинар
04.12.2017, 16:10
Культура & Образование
Афиша
В Якутске пройдет выставка Раисы Бурцевой «Кэрэ эйгэтигэр»
04.12.2017, 16:00
Политика
В Якутии объявлен Год содействия занятости населения
04.12.2017, 15:50
Происшествия
Резонанс
В Намцах собаки напали на девочку: животные волочили ребенка по снегу на протяжении 27 метров
04.12.2017, 15:40
Республика
В Олекминске сданы три новостройки
04.12.2017, 15:30
Экономика
Правительство понизило прожиточный минимум в Якутии
04.12.2017, 15:20
Происшествия
В Мегино – Кангаласском районе из-за сильного тумана столкнулись три автомобиля: пострадали 5 человек
04.12.2017, 15:10
Столица
Названы победители конкурса «Строганина — 2017»
04.12.2017, 15:00
Экономика
Расходы на Дни Якутии в Москве превысили 50 млн рублей
04.12.2017, 14:50
Спорт
Кузьма Сивцев – двукратный абсолютный чемпион турнира Владимира Андросова
04.12.2017, 14:40
Экономика
В Якутии детские пособия повышены в 1,5 раза
04.12.2017, 14:30
Желток
Гламурный Павел Маринычев включился в борьбу за мандат Ил Тумэна?
04.12.2017, 14:20
Республика
В дома жителей села Асыма запущен природный газ
04.12.2017, 14:10
Экономика
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» вместе с ТПК «Камелек»
04.12.2017, 14:00
Спорт
Позитив
Якутянка Анастасия Шитикова – победительница первенства Европы по самбо!
04.12.2017, 13:45
Красота & Здоровье
Компания «КАМЕЛЕК» расширяет границы!
04.12.2017, 13:30
Финансы
Алмазэргиэнбанк: Финансовые институты должны играть значимую роль в переходе Якутии на цифровую экономику
04.12.2017, 13:15
Происшествия
Пожилая женщина поверила лжесотруднику банка и лишилась 30 тысяч рублей
04.12.2017, 13:00
Общество
Как «задобрить» инспектора госпожнадзора?
04.12.2017, 12:45
Происшествия
В Намском районе воры забрались на ферму и украли свинью
Архив новостей
Спорт
5 декабря 2017, 12:16
76

Интервью с тренерами хоккейных команд Якутии

Трус не играет в хоккей!

Игроки 4-х команд из Якутска, Тынды, Нижнего-Куранаха и Алдана доказали это 2 декабря на хоккейном турнире, посвященном памяти Герасимова Андрея Геннадиевича. Сильный мороз не стал преградой для оживленной игры спортсменов, а только показал их отличную подготовку и ярое стремление победить. Перед игрой мне удалось задать несколько вопросов участникам команд о значении турнира и самом наболевшем:

Ширяев Николай Геннадиевич. Тренер хоккейной команды в Тынде

— Расскажите, какое место в вашей жизни занимает хоккей?

— В далёком 2000 году, когда я еще жил в Алдане, Андрей был моим близким другом и вместе мы очень любили играть в хоккей. Тогда в Алдане хоккея не было, но когда он появился, Андрей своими силами нашел спонсоров и построил каток. Он был еще деревянным. Помню, как друг предложил мне создать детскую команду хоккеистов и научить их играть. И мы сделали это! Замечательное было время… В его память мы и приехали сюда

Хоккей для меня не просто хобби, а самая настоящая профессия. Да и все члены нашей команды профессионалы своего дела. Многие заканчивали хоккейные школы.

— В Тынде развит хоккей?

— Очень развит. Когда Тында была столицей БАМа, к нам приезжали люди со всей России и даже Европы, хоккей был очень популярен. Так и открылась первая хоккейная школа. Сейчас в ней занимается 200 детей разных групп. Дети постоянно выезжают на соревнования зонального и российского уровня. Выпускники играют в КХЛ, многие дети играют в командах «Витязь», «ЦСКА», «Амур».

— Как часто вы приезжаете в Алдан на хоккейные турниры?

-Обычно Алданская команда сама приезжает к нам, но сегодня мы приехали в честь памяти нашего друга. Благодарим за приглашение организаторов турнира.

Александр Валерьевич Амиров. Капитан команды Нижнего Куранаха.

-Сегодняшний турнир является для вас особенным? Почему?

— Безусловно, он имеет особую ценность. Герасимов Андрей – это человек, который возродил хоккей в Алдане. Мы все его знали, все с ним играли. И собрались сегодня в его память.

-Вы профессионально занимаетесь хоккеем?

-К сожалению, у нас нет возможности заниматься профессионально. В поселке нет условий для этого. Но несмотря на сложности, в Куранахе существуют 2 детских команды, которые своими силами стараются поддерживать жизнь хоккея. Сами заливают каток, чистят снег, при необходимости.

-Местные власти стараются вам помочь?

-Конечно, они помогают нам. Содействуют в организации соревнований, помогают с освещением. Но для того, чтобы хоккей существовал по-настоящему, необходим крытый корт. Тогда и болельщиков будет больше, у детей появится более сильный интерес.

От лица команда Нижнего-Куранаха отдельно хотелось бы поблагодарить Суховерхова Василия Федоровича, который активно помогает нашим командам, всегда готов прийти на помощь местным хоккеистам.

Сандаков Яков Владимирович. Тренер детской команды в г.Якутск

-Якутск – столица нашей республики. Насколько сильно у вас развит хоккей?

— В Якутске хоккей становится очень популярным, особенно среди детей. Существует республиканская хоккейная школа, в которую входят Якутск, Серебряный бор. Директором школы является Хиссамудинов Владимир Тагирович. В этом году, впервые в истории якутского хоккея, открылся первый специализированный спортивный класс, в который набирали детей 2010 года рождения. Ученики этого класса обучаются прямо в ледовом дворце, там же и тренируются.

Капитан команды Якутска

-Когда последний раз вы приезжали в Алдан на турнир по хоккею?

— Давно, лет 10 назад. Приезжали бы чаще, если бы позволяли условия. Если накрыть каток крышей, будет проще – не придется убирать снег. А если сделать его теплым, то и болельщикам и игрокам будет лучше. Ведь мороз ниже  – 30 градусов сковывает все движения и  не то, что играть, даже полной грудью вдохнуть становится сложно.
Герасимов Никита Андреевич. Сын Андрея Герасимова

— Что для вас означает этот турнир?

-В первую очередь, это уважение к моему отцу. Он возродил хоккей в Алданском районе и построил хоккейную площадку. Об том нельзя забывать.

-Какие изменения с хоккеем произошли в Алдане после смерти вашего отца Герасимова Андрея Геннадиевича?

-Спорт просто травмировался. Смерть отца оказалась шоком для всех хоккеистов Алданского района, потому что на его плечах держался весь хоккей. У всех был один вопрос: «Кто сейчас будет этим заниматься»?

-Что значил хоккей в его жизни?

— Когда-то в юношестве его хотели взять в Московское «Динамо». Но родители побоялись отпускать в Москву. Но он не перестал заниматься спортом.  Папа не просто играл в хоккей, он болел им. Он безвозмездно занимался с детьми, потому что это дело ему сильно нравилось.

-Многие игроки разных команд жалуются на отсутствие закрытого катка, что вы думаете насчет этого?

— Я думаю, что крытый каток просто необходим Алдану. Сильный мороз зимой и большое количество снега в первые месяцы весны не дают проводить турниры и просто тренироваться хотя бы несколько раз в неделю.

А самое главное, что по этим причинам мы не можем организовать детскую секцию, чтобы продлить жизнь хоккея в Алдане. На мой взгляд, это очень важно и нужно всем жителям города.
Выходит, что в жителях Алдана и Алданского района кроется огромный спортивный потенциал, но для достижения успеха необходимы соответствующие условия. В этом единогласно сошлись участники всех команд, и даже те, кто не часто играет на нашем льду.

Хоккей – зимний вид спорта, что отлично подходит под погодные условия нашего города. Так почему же не посодействовать его развитию?  Систематические соревнования по хоккею, возможность стать истинным болельщиком зимнего спорта, сильная команда, которая смогла бы отстаивать честь района на высоком уровне – это несбыточные мечты или реальность, которая осуществиться в скором времени?

Кто поможет в осуществлении мечты? Протянет руку помощи и поддержки? Вопрос риторический. Или все-таки ответ не за горами? Конечно, это нелегко. Но наиболее трудные дела приносят наиболее существенный результат. Тем более если дело касается развития детей, молодежи и города в целом. Я уверена, что Андрей Геннадиевич Герасимов руководствовался именно этим принципом, когда возрождал жизнь хоккея в Алдане.

С именем Андрея Герасимова связано возрождение хоккея на алданской земле, воспитание поколения «отчаянных парней», влюбленных в суровый мужской спорт, организация в 2010 году в Алдане одного из лучшего в современной истории чемпионата республики. В 2010 году сразу после турнира сердце Андрея Герасимова  остановилось. Ежегодно жена Галина, сын Никита и верные друзья-хоккеисты устраивают турнир на розыгрыш двух кубков – районного и кубка памяти.

comments powered by HyperComments
Источник: Анна Минакова Алданская Гимназия Фото автора
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.11.2017, 20:39
Общество
Эксклюзив
Назван лучший памятник Якутии!
05.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
30.11.2017, 13:01
Происшествия
Экстра
Самолет с делегацией Якутии не смог из-за тумана приземлиться в Якутске
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
01.12.2017, 11:01
Политика
Экстра
Назначен заместитель руководителя АГиП Якутии
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
03.12.2017, 23:21
Желток
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
04.12.2017

«Снежные» красавицы Якутии: Не бойтесь мечтать и оставайтесь собой в любой ситуации

Финансы
04.12.2017

Агентство «Эксперт РА» установило стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Алмазэргиэнбанка

Резонанс
Происшествия
04.12.2017

В Намцах собаки напали на девочку: животные волочили ребенка по снегу на протяжении 27 метров

Республика
04.12.2017

В дома жителей села Асыма запущен природный газ

Экономика
04.12.2017

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» вместе с ТПК «Камелек»

Позитив
Спорт
04.12.2017

Якутянка Анастасия Шитикова – победительница первенства Европы по самбо!

Эксклюзив Позитив
Желток
03.12.2017

Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  

Политика
03.12.2017

В Якутии проходят выборы глав