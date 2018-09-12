Интерактивный лазерный тир появился в Алданском политехникуме

Использование новейших технических разработок давно стало будничным явлением практически во всех сферах жизни.

Алданский политехнический техникум идет в ногу со временем и не упускает возможности улучшить качество профессионального образования. К началу нового учебного года в рамках комплексной модернизации материально-технической базы в политехникуме появились полезные приобретения. Одно из них — учебно-методический стрелковый тренажерный комплекс, предназначенный для использования на занятиях по начальной военной подготовке в учреждениях профобразования.

Интерактивный лазерный тир «Рубин» предназначен для проведения беспулевых стрельб по проецируемым статическим, динамическим мишеням и интерактивным видеосюжетам, а также светоотражающим мишеням с использованием лазерных стрелковых тренажеров.

Тир помогает в проведении начальной стрелковой подготовки – это постановка правильной стойки, дыхания, удержание оружия, прицеливание, производство плавного спуска курка. Позволяет выявлять ошибки у начинающих стрелков и своевременно предотвращать их закрепление, а также отрабатывать и совершенствовать навыки стрельбы на учебном стрелковом оружии, внешний вид и весогабаритные характеристики которого соответствуют боевому оружию, вести скоростную стрельбу из разных положений и с разных дистанций по нескольким мишеням, установленным в любом направлении от огневого рубежа. Способствует совершенствованию навыков интуитивной стрельбы и стрельбы навскидку в условиях ограниченной видимости и времени. Возможно использование дуэльной стрельбы в тактико-специальной подготовке, проведение стрелковых тренировок с использованием обучающих интерактивных видеосюжетов.

Занятия на таком тренажере обеспечивают полную травмобезопасность, имитация дальности стрельбы, использование беспроводных технологий позволяют проводить стрельбу из различных положений с места и в движении.

— Тренажер повысит интерес студентов к занятиям по начальной военной подготовке, — уверены преподаватель ОБЖ и БЖ Александр Телеутов и инженер по обслуживанию оборудования Вячеслав Мартынов, которые уже произвели установку и испытания ИЛТ.

Задействован «Рубин» будет не только для проведения уроков. Тренажер планируется использовать для занятий во внеурочной кружковой деятельности, проведения городских и районных соревнований.