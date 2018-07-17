Интеллектуальный народ – это поющие дети!

Смотрите, сегодня 17 июля, телепередачу «Музыкальный Якутск», где будет представлена заключительная часть гала-концерта конкурса «Поющая Туймаада- 2014».

За четыре года, многие поющие дети стали студентами средне-специальных и высших учебных заведений. А победителем конкурса детских хоровых и вокальных коллективов 2014 года стал — хор «Эдельвейс» сектора педпрактики музыкального колледжа под руководством Людмилы Шумиловой, ныне возглавляющая хор якутской филармонии им. Г. Кривошапко. Смотрите передачу сегодня на канале «Звезда» в 18.20. Не пропустите!

Смотрите, сегодня 17 июля, телепередачу «Музыкальный Якутск», где будет представлена заключительная часть гала-концерта конкурса «Поющая Туймаада- 2014».

За четыре года, многие поющие дети стали студентами средне-специальных и высших учебных заведений. А победителем конкурса детских хоровых и вокальных коллективов 2014 года стал — хор «Эдельвейс» сектора педпрактики музыкального колледжа под руководством Людмилы Шумиловой, ныне возглавляющая хор якутской филармонии им. Г. Кривошапко. Смотрите передачу сегодня на канале «Звезда» в 18.20. Не пропустите!