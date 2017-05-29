Интеллектуальный чемпионат «Сахаэнерго» получил поддержку федерального агентства

I Республиканский интеллектуальный чемпионат «Дальневосточный гектар: лучший проект по тепло- и электроснабжению», организованный АО «Сахаэнерго», обновил состав жюри. Конкурс получил поддержку со стороны Федерального агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: в состав жюри вошел заместитель генерального директора Денис КУЗИН.

Цель Чемпионата — создание открытой дискуссионной площадки для идей и проектов по созданию инфраструктуры для территорий, предоставленных гражданам РФ по программе «Дальневосточный гектар». Участие в конкурсе могут принять студенты и аспиранты до 35 лет, обучающиеся техническим специальностям. Работы принимаются на адрес nakonkursSE@mail.ru. Отборочный тур Чемпионата пройдет в заочной форме с 28 мая по 1 июня 2017 года. Авторы лучших проектов будут защищать их перед членами жюри в финале, который состоится 20 июня. Награждение победителей пройдет 22 июня в Якутске в рамках V Международной конференции по возобновляемым источникам энергии.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, создано распоряжением Правительства РФ. Агентство является одним из основных институтов развития российского дальневосточного макрорегиона, курируемых Минвостокразвития России.