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Инструмент взаимодействия — единый информационный день

20 апреля во всех округах и пригородах столицы прошел традиционный Единый информационный день. Горожане имели возможность задать свои интересующие вопросы представителям окружной администрации города Якутска, депутатам Якутской городской Думы, руководителям профильных структур и муниципальных предприятий.

В Промышленном округе Единый информационный день прошел в читальном зале Центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского. Рабочую группу возглавил первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий САДОВНИКОВ. В состав рабочей группы вошли врио. начальника Управления Промышленного округа Наталья ЧЛЕНОВАа, главный специалист отдела архитектуры и градостроительной политики Управления архитектуры и градостроительной политики Евгений АРЖАКОВ, начальник отдела целевых программ Департамента жилищных отношений Юлия КОВАЛЕНКО, главный специалист Департамента экономики Екатерина МАКСИМОВА, главный специалист отдела по строительству линейных объектов МКУ «Главстрой» Герасим БЯСТИНОВ.

На Единый информационный день были приглашены сотрудники филиалов Центральной городской библиотеки, работники культуры и жители Промышленного округа.
Дмитрий Садовников рассказал о реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды в городском округе «город Якутск». 19 апреля завершился прием заявок на участие в программе по благоустройству дворовых территорий. Сегодня общественная комиссия рассматривает проекты, которые будут реализованы в этом году. «Муниципальная программа рассчитана на пять лет, поэтому те дворовые территории, которые не попадут в программу в этом году, имеют реальный шанс войти в программу в ближайшие годы», — отметил Дмитрий Дмитриевич.

Было отмечено, что в городе отопительный сезон вступил на завершающую стадию. Отопительный сезон 2016/2017 прошел без особых эксцессов и аварийных ситуаций. Сейчас Якутск активно готовится к пропуску паводковых вод, Ленским бассейновым управлением завершены все плановые работы, касающиеся зачернения и распиловки льда на реке Лена в районе города Якутска.

Наталья Членова сообщила, что две недели назад приступила к должности временно исполняющего обязанности начальника Управления Промышленного округа на период отсутствия основного работника. Она отметила, что округ всегда активно сотрудничал с горожанами и трудовыми предприятиями, организациями, и эта работа, безусловно, будет продолжена. «Управление Промышленного округа всегда открыто для населения и готово в диалоге обсуждать текущие вопросы, предложения и идеи горожан по развитию округа».

Заместитель директора Центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского Галина ИВАНОВА от имени работников сферы культуры и горожан выразила слова благодарности в адрес окружной администрации за проведение нужного и полезного мероприятия как Единый информационный день: «Сотрудники сети городских библиотек работаем с Окружной администрацией города Якутска и регулярно участвуем в общегородских мероприятиях, проводимых под эгидой Года добра. С большим удовольствием примем участие в озеленении города, в акции «Миллион цветов» и продолжим свою экологическую акцию «Цветочные окна».

В ходе встречи горожане задали вопросы, касающиеся сноса ветхих и аварийных домов, выделения отдельных помещений для филиалов библиотечной сети, ремонта улиц и дорог, благоустройства дворовых территорий, реализации программы по улучшению жилищных условий и другие.

Сотрудник библиотеки «Созвездие» в Гагаринском округе Валентина Николаевна обратилась с просьбой оказать помощь в установке билборда на ул. Севастопольская с указанием адреса библиотеки: «Многие горожане не знают точного места расположения нашей библиотеки, порой, им приходится блуждать по околотку, поэтому хотим установить специальный билборд со стрелками — указателями на ул. Севастопольская. Изготовление такого билборда стоит около 35 тыс. рублей, у библиотеки нет таких денег, поэтому просим оказать помощь со стороны Окружной администрации города Якутска».

Дмитрий Садовников ответил, что со стороны города будет оказана поддержка в решении данного вопроса.

Жительница Сайсарского округа Лена НИКОЛАЕВА отметила, что проживает в многоквартирном доме по адресу: ул. Лермонтова, 156/3. «В последнее время в нашей квартире слышится, как капает вода с верхнего этажа. Такое ощущение что вода течет через батареи», — отметила женщина и попросила установить причину этих странных звуков. Участники рабочей группы заверили, что в ближайшее время выяснят причины возникновения звуков стока воды.

Библиотекарь детско-юношеской библиотеки по ул. Маяковского Туяра Даниловна поинтересовалась сроками ремонта улицы Маяковского. Главный специалист отдела по строительству линейных объектов МКУ «Главстрой» Герасим Бястинов сообщил, что ремонт улицы Маяковского стоит в планах на 2019-2020 годы.

Также жители Промышленного округа задали вопросы по обустройству пешеходных переходов, автобусных остановок и тротуаров по ул. Ф. Попова. Специалистами был дан ответ, что реконструкция улицы Федора Попова пока не завершена, работы по обустройству начнутся сразу после окончания реконструкции.

В завершение Единого информационного дня жители округа поблагодарили участников рабочей группы за подробную информацию о деятельности Окружной администрации города Якутска, за исчерпывающие ответы и разъяснения по поступившим вопросам, а также за открытость структур муниципальной власти. Заместитель директора Центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского Галина Иванова провела для участников рабочей группы экскурсию по отделам, рассказала о деятельности библиотечной сети, показала книжную выставку, посвященную Дню местного самоуправления и Дню Республики Саха (Якутия).

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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