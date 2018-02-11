Инструкция: Как проголосовать не по месту регистрации на выборах президента РФ

Если в этот день вы будете находиться не по месту регистрации, указанному в паспорте, или у вас нет регистрации, голосуйте на любом избирательном участке по месту нахождения.

Для этого заранее подайте заявление через портал Госуслуг, чтобы вас включили в список избирателей на удобном вам участке. Отправить заявление нужно до 12 марта 2018 года. Заявление можно подать только один раз.

Как подать заявление:

1 Перейдите на портал Госуслуг и нажмите кнопку «Получить услугу»

Перед заполнением заявления убедитесь, что данные паспорта и адрес регистрации в вашем профиле, совпадают с указанными в вашем паспорте. Если данные отличаются, исправьте их в профиле в соответствии с паспортом и дождитесь подтверждения изменений.

2 Заполните электронную форму заявления

Выберите местоположение, где будете находиться в день голосования, и избирательный участок, на котором вам будет удобно проголосовать.

3 Введите код подтверждения, высланный на ваш номер мобильного телефона, и отправьте заявление

В Личный кабинет придет подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.

В день голосования не забудьте взять с собой паспорт гражданина Российской Федерации и распечатываемую часть заявления. Распечатываемую часть можно взять в бумажном формате или показать на экране мобильного устройства