Саввинов Григорий Николаевич директор

Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1, каб. 625

Телефон (факс): +7 (4112) 34-47-23

Эл. почта: gn.savvinov@s-vfu.ru , g.n.savvinov@mail.ru

Институт прикладной экологии Севера создан в 1993 году Постановлением президиума СО РАН от 03.02.1993 №21. Приказом АН РС (Я) от 08.11.1994 №17-ОД Институт прикладной экологии Севера принят в состав АН РС (Я). Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 575-р Институт передан в ведение Федерального агентства по образованию.