Саввинов Григорий Николаевич директор
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1, каб. 625
Телефон (факс): +7 (4112) 34-47-23
Эл. почта: gn.savvinov@s-vfu.ru , g.n.savvinov@mail.ru
Институт прикладной экологии Севера создан в 1993 году Постановлением президиума СО РАН от 03.02.1993 №21. Приказом АН РС (Я) от 08.11.1994 №17-ОД Институт прикладной экологии Севера принят в состав АН РС (Я). Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 575-р Институт передан в ведение Федерального агентства по образованию.
На основании Приказа Минобразования РФ от 09.08.2011года №155 создано новое обособленное подразделение «Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова».
Основные направления научной деятельности:
— экологические проблемы техногенного и антропогенного воздействия на экосистемы Севера;
— научные основы экологического мониторинга и прогнозирования в условиях интенсивного промышленного освоения Севера;
— проблемы экологического нормирования природопользования и рекультивации нарушенных земель в условиях Севера;
— палеоэкология и эволюция млекопитающих позднего кайнозоя Якутии.