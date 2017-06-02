Институт естественных наук СВФУ приглашает на День эколога

На массовом праздновании Дня эколога, который ежегодно отмечается 5 июня, на площади Орджоникидзе с 12:00 до 15:00 пройдет ряд мероприятий. Ведущими торжественного открытия Дня эколога выступят студенты ИЕН Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

Юных волонтеров города Якутска примут в ряды Зеленых пионеров в Якутии, экологи Ботанического сада выставят рассаду на «Самую экологичную ярмарку», а силами преподавателей института будет проведена презентация проектов озеленения архитектурных бюро и фирм, специализирующихся на озеленении и ландшафтном дизайне.

«Также по программе республиканских мероприятий, приуроченных ко Дню эколога, был проведен семинар для общественности по качественной посадке цветов и саженцев, – сообщил заведующий кафедрой экологии Михаил Черосов. – Наша кафедра по итогам семинара выпустит учебное видео-пособие по посадке саженцев деревьев, кустарников, рассады однолетних цветов, которое будет направлено в регионы республики как методическое пособие для руководства организаторов экологических субботников».

Также, в рамках празднования Дня эколога 3 июня в местности Ус-Хатын пройдет экологический ысыах, организатором которого выступают Министерство охраны природы РС(Я), Якутский территориальный комитет охраны природы и Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета. «Это будет показательным экологическим ысыахом, как образец общественного выхода на природу с выполнением всех необходимых правил поведения на природе и экологических функций организаторов массовых мероприятий», – отметил Михаил Черосов.

Как сообщили организаторы, ими специально была выбрана территория, наиболее подвергаемая массовой деградации – местность Уc Хатын, и разработан план ее рекультивации, результаты которого будут заметны с 2018 года. Мероприятие посвящено 10-летию учреждения Дня эколога в России, Всероссийскому году экологии и 25-летию кафедры экологии ИЕН СВФУ.

Кроме того, как сообщила доцент кафедры экологии Мария Слепцова, студенты-экологи приняли участие во Всероссийской добровольческой акции «Посади дерево» по просьбе Губинского округа. «19 студентов вырыли 300 больших ям для посадки деревьев по улице Богатырева. С ними также были сотрудники управы Губинского округа, которые с благодарностью отозвались о работе ребят», – отметила Мария Слепцова.

Институт естественных наук также организовал акцию поддержки Якутского ботанического сада. 30 мая преподаватели и студенты под руководством заведующего лабораторией геоботаники Сарданы Стручковой отправились в ботанический сад.

«Оранжерея ботсада недавно подверглась пожару. Это федеральная, особо охраняемая территория, поэтому мы решили поддержать коллег и помочь в проведении восстановительных работ, – рассказывает преподаватель. – Вместе со студентами второго и третьего курсов кафедры экологии и общей биологии мы занимались очисткой территории ботсада, грузили мусор от пожара, таскали чернозем, песок, очистили, помыли и покрасили беседку. На этой неделе работа будет продолжена уже другой группой студентов».