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Культура & Образование
26 июня 2018, 17:23
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Институт допобразования ЯГСХА в числе лучших в России!

Школа «Школа начинающего фермера: основы организации малых форм хозяйствования (Организатор фермерского хозяйства)». Институт дополнительного профессионального образования Якутской ГСХА стал победителем III Всероссийского конкурсного проекта в сфере дополнительного профессионального образования «Образовательный марафон – 2018».

С целью формирования у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по решению вопросов развития и функционирования малых форм хозяйствования в учебном процессе, в сочетании с внеаудиторной работой используются активные и интерактивные формы проведения занятий (круглые столы, мастер-классы, проблемные лекции, лекции-консультации, деловые игры, разборы конкретных ситуаций). В рамках данной программы проводятся выездные (практические занятия) в действующие крестьянско-фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия: ООО «Конезавод Берте», СХПК «Чурапча», СХПК «Эрэл», РСХПССК «Сахаагропродукт», КФХ Тумарык», КХ «Тонор».

К разработке программы привлекаются специалисты Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Департамента ветеринарии РС(Я), Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов РС(Я), Департамента имущественных и земельных отношений РС(Я), Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, Центра информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства РС(Я).

В качестве механизма организации обратной связи с выпускниками используется мониторинг удовлетворенности качеством образовательной услуги, проводимый методом опроса.

Сегодня система дополнительного профессионального образования продолжает развиваться, модернизироваться, искать приемлемые эффективные способы и модели работы. Так, в ближайшей перспективе ожидается принятие сводной «дорожной карты» Национальной системы квалификаций. Наверняка ряд важных инициатив и новаций в сфере непрерывного образования будет предложен и в связи с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

 

Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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