Инспекторы ГИМС провели уроки безопасности в детских лагерях

В рамках Месячника безопасности на водных объектах государственные инспекторы по маломерным судам провели уроки безопасности для отдыхающих детей в оздоровительных лагерях города Якутска, Чурапчинского, Сунтарского и Момского районов.

Цель проведенных занятий — это профилактика происшествий на воде во время летнего отдыха и формирование у детей культуры безопасного поведения на воде. Полезные и интересные занятия посетили более 300 ребят.

Инспекторы ГИМС провели разъяснительные беседы об опасностях, которые подстерегают детей у воды, рассказали ребятам об основных правилах отдыха вблизи водоемов, о том, для чего и как используются спасательные средства. Научили детей, как оказать помощь утопающему и первую (доврачебную) помощь пострадавшему, провели с ними увлекательные игры и викторины. Ребятам вручили информационные памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

ГИМС республики напоминает: у школьников продолжаются летние каникулы, в связи с этим, необходимо помнить, что дети не должны быть предоставлены самим себе. Взрослым, находящимся с детьми у воды, нельзя ни на секунду ослаблять внимание. Дети должны постоянно находиться в поле зрения. Родители должны постоянно напоминать своим детям, как опасно играть на берегу водоемов без сопровождения взрослых. Шалость у воды крайне опасна. Особенно важно объяснять это подросткам, которые могут пренебрегать соблюдением правил безопасности, показывая свою удаль перед сверстниками.