Инспекторы ГИМС напомнили детям о правилах безопасности на воде

Инспекторы ГИМС провели профилактические мероприятия в детских лагерях

Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях обучают не только правилам пожарной безопасности, но и грамотному поведению на воде. Государственные инспектора по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по РС (Я) 27 июля в рамках Месячника безопасности на водных объектах и акции «Вода — безопасная территория» провели профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях г. Якутска, Вилюйского, Оймяконского, Нерюнгринского, Момского районов.

Детям рассказали о том, как не следует вести себя на воде, о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя и оказать помощь людям, попавшим в беду. Например, ребята узнали, в каких местах нельзя играть, чтобы не упасть в воду, о том, что нельзя купаться в незнакомых местах, что необходимо делать, если попали в сильное течение. Инспекторы ГИМС наглядно продемонстрировали детям, как правильно пользоваться спасательными средствами, как оказывать помощь утопающему, объяснили, к каким несчастным случаям могут привести нарушения правил поведения на воде при купании.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил памятку о правилах поведения на воде.

Подобные занятия необходимы для того, чтобы дети не ходили к водоемам без присмотра родителей и соблюдали все правила безопасного поведения на водных объектах.