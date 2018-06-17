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17 июня 2018, 15:14
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Инспекторами ГИМС проведено патрулирование городского пляжа на 202 микрорайоне

Лето только набирает обороты и все больше граждан выезжает отдохнуть к водоемам. А наступившие поистине жаркие дни вынуждают многих людей забыть об осторожности. В настоящее время городской пляж не открыт и не оборудован согласно установленным нормам и требованиям. В связи с чем, создается высокий риск и реальная угроза жизни и здоровья людей, в том числе детской безопасности.

В рамках Месячника безопасности людей на водных объектах в летний период, стартовавшей на территории республики с 15 июня,  и Года культуры безопасности, во избежание происшествий и гибели людей на водных объектах государственными инспекторами ГИМС проведено патрулирование несанкционированного места массового отдыха населения на 202 микрорайоне ГО «Город Якутск», несмотря на установленные запрещающие знаки, наблюдается большой поток горожан, в том числе детей без сопровождения взрослых.

Инспекторы ГИМС провели разъяснительную беседу по вопросам безопасности жизни людей и предупреждения травматизма на водных объектах с отдыхающими, так же были вручены памятки о правилах поведения на воде.

Госинспекторы предупредили о недопущении оставления детей у воды без присмотра взрослых,  в очередной раз напомнили о правилах поведения на воде, о том, что категорически запрещается купание в местах необорудованных для этих целей, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями.

Данные мероприятия регулярно проводятся структурными подразделениями ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)» для предупреждения возможной гибели и травматизма среди населения в летний период и для пропаганды культуры поведения на водных объектах.

Не будьте беспечны, всегда соблюдайте меры безопасности и предосторожности, помните о том, что вода — это коварная стихия, и она не прощает ошибок. Пресекайте игры и шалости детей на воде. Помните: употребление алкоголя при пребывании на водных объектах может привести к трагедии. 

 

Источник:  Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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