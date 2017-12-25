Инспектор, который спас 6 человек, стал отличником охраны природы

В рамках итоговых мероприятий Года экологии и ООПТ РФ министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев наградил госинспектора Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Иннокентия Егорова нагрудным знаком «Отличник охраны природы Республики Саха (Якутия).

Напомним, 2 сентября инспектор ресурсного резервата «Приалданский» Усть-Алданского района Иннокентий Егоров вместе с супругой Елизаветой из вод реки Алдан спасли тонущих людей. Как выяснилось, шестеро мужчин возвращались с рыбалки. В этот день шел сильный дождь, над рекой стоял густой туман. У пассажиров лодки отсутствовали спасательные жилеты. Опрокидывание лодки произошло в результате перегруза и наезда на препятствие.

Как отметил министр, в структуре министерства работают много смелых и отважных людей.

«В этом году медалью «За спасение утопающих» была награждена наша коллега, специалист Горной инспекции охраны природы Сардана Кривошапкина, а сегодня я вручаю почетный знак Иннокентию Егорову. Я очень рад и горд тем, что в природоохранной системе работают достойные люди. С них действительно можно брать пример. Могу с уверенностью сказать, что с такими работниками наша природа в надежных руках», — сказал министр.