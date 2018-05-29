Инспектор ИК-6 спас людей при пожаре в Покровске

Сотрудник исправительной колонии № 6 спас людей во время пожара

В городе Покровске по улице Братьев Ксенофонтовых произошло возгорание двухэтажного жилого дома. Одним из первых охваченное пламенем здание увидел младший инспектор отдела охраны ИК-6 Илья Косницкий, возвращавшийся со службы домой. Вызвав наряд пожарной охраны, сотрудник УИС бросился в горящий дом и, рискуя своей жизнью, стал будить и эвакуировать людей. Одну женщину, находившуюся в состоянии шока, рядовому внутренней службы пришлось вынести на руках.

Так, благодаря решительным действиям, предпринятым сотрудником ИК-6, удалось избежать трагедии и спасти около двадцати жителей города.

Слова признательности за неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию герою адресовали не только спасенные жильцы дома, но и пожарные. В ходатайстве о поощрении за подписью начальника районного отряда государственной противопожарной службы Федора Севостьянова отмечено, что Илья Косницкий проявил мужество и отвагу; до прибытия пожарной охраны умело и грамотно проводил эвакуацию людей, а затем слаженно и быстро сотрудничал с работниками пожарного расчета.

Приказом начальника исправительной колонии № 6 рядовому внутренней службы Илье Косницкому объявлена благодарность.