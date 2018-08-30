Иностранцы приехали в Якутию помогать родовым общинам

— Меня зовут Алексей Усхек, я из Чукотки, учусь в Арктическом колледже народов Севера, — представился мне один из слушателей семинара по установке и использованию солнечных панелей в общинах. – Сегодня провели практическое занятие, считаю, что такие небольшие, компактные устройства очень бы пригодились нашим сородичам, кочующим по тундре.

Также молодой человек заметил:

«Оказывается, в других странах солнечная энергия не так сильна, чем на северах, например, в Африке часто случаются песчаные бури, мешающие работе солнечных панелей».

Студенту было интересно узнать, что подобные устройства легки и просты в применении.

«Но, конечно, качество и польза для потребителя от них зависит от мощности модели и размера панелей», — подключилась к разговору Мария Нутендли из Нижней Колымы.

Она добавила, что такие модули сейчас можно купить в специализированных магазинах и по Интернету, а какие лучше выбрать им подсказали лекторы.

Занятия в Доме Севера проводили Эбин Томас из Индии и Фатима Джума Хаджи из Танзании. Как сказал Эбин Томас, они представляют международную благотворительную некоммерческую организацию «Сноучендж», созданную для оказания помощи простым людям из отдаленных поселений. Работают как с правительствами, так и с общественными организациями. Они посетили много стран и регионов, но в Якутию попали впервые. Обучили желающих людей из числа коренных народов Севера как монтировать и подключать в таежных и тундровых условиях панели на солнечных батареях.