Иностранцы кричат от восторга, искупавшись в Оймяконе

Якутия стремительно набирает популярность среди иностранных туристов, мечтающих на себе испытать силу здешних морозов.

Японец, немец и пятеро китайцев приехали в регион, чтобы искупаться в реке при температуре в -60 градусов по Цельсию. Экстремальные водные процедуры визжащие от небывалых ощущений туристы записали на видео.

Действие на видео происходит в селе Оймякон, где температура воздуха зимой достигает — 63 градусов °C, и никогда не опускается ниже -40°C. Для иностранных туристов — это как побывать в другой вселенной, пишет канал Царьград.

В одних плавках они с опаской погружаются в ледяную воду местной реки, а затем с криками восторга бегут греться в машину.

«Замёрзшие ресницы и -62 градуса °C», — приводит отзыв об Оймяконе издание The Telegraph.

«Низкие температуры ломают термометры», — вторит The Independent.

«Самая холодная в мире деревня», — пишет Daily Mail.